Gonín explota contra creadores de contenido: “Ahora cualquier estúpido opina de fútbol”

El cantante nacional, Gonín, en su perfil de TikTok lanzó un duro comentario contra los creadores de contenido que opinan sobre fútbol en las redes sociales.

Esteban Gómez es fiel aficionado de Alajuelense; sin embargo, su comentario era totalmente fuera de cualquier color de camiseta.

Gonin le tiró duro a creadores de contenido que hablan de fútbol

“No sé si han notado la cantidad exagerada de maes que hacen contenido hablando de fútbol y no son objetivos, son envenenados, ya sea liguistas, morados, de lo que sea. Obviamente, esto se debe a que antes había que sacar un título de periodismo, mandar un currículum, ser aceptado; entonces, al más preparado le daban el trabajo para opinar de fútbol, pero ahora, suena feo, pero cualquier estúpido opina de fútbol”, mencionó Gonin en su TikTok.

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“Es muy fácil, si yo me pongo ahorita a ofender a los morados, se me va a llenar el video de comentarios y se hace el video viral, les voy a caer mal, pero no entiendo qué tontos son. Yo soy manudo, pero los morados, ellos son aficionados a su equipo, pero ¿para qué hacerse viral ofendiendo si ya esas no me van a querer y donde yo vaya ya voy a tener que tener cuidado? Sinceramente, no vale la pena ofender o burlarse feo de equipos; vale la pena vacilar y ganarse el cariño de la gente”, aseguró.

La verdad es que es un comentario con mucha verdad de Gonín, pues ahora todo mundo habla y pocos son objetivos.