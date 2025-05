Gonín tiene cuatro hijos pero lo que más sorprende es la edad en la que se estrenó como papá

Gonín tiene cuatro hijos, pero solo a dos de ellos les ha compuesto un tema.

El cantante Gonín le acaba de componer un tema a su hijo menor Sebastián, de 5 años, pero ¿sabe usted cuántos hijos tiene el artista y a qué edad se estrenó como papá?

Esteban Gómez Vargas, nombre real del alajueliteño, nos contó en una entrevista que nos dio que la vida le permitió engendrar cuatro hijos, dos varones y dos mujeres, a los cuales ama por igual y de todos se ha hecho responsable.

Aunque actualmente está soltero, tras divorciarse de la mamá de su último hijo, hace cuatro años, tanto con ella como con las otras dos madres de sus herederos dice tener una relación de respeto, pero tampoco es que comparten mucho.

LEA MÁS: ¿Por qué no puedes vivir conmigo? Gonín hizo una canción con el duro reclamo que le hace su hijo

Con la primera de ellas, madre de su hijo mayor Brandon, que actualmente tiene 21 años, asegura tener una buena relación, tanto que nunca lo puso la pensión y aún se mensajean.

“Con la mamá de mi hijo mayor y con Maureen (Ramírez), que es la mamá de Sebastián (el menor) con ellas siempre me he llevado bien. El mayor tiene ya 21 años y siempre me llevé bien con la mamá, es con la mamá de mis hijas (de 13 y 11 años) ha costado más, pero prefiero no hablar de eso y ni hallar culpables”, dijo con mucha tranquilidad y respeto hacia las madres de sus hijos.

Gonín dice estar disfrutando mucho cada etapa junto a su hijo Sebastián. (Redes/Captura de video)

Según nos contó, su estreno en la paternidad se dio cuando apenas iba cumplir los 17 años y, aunque reconoció que ambos eran muy jóvenes, no se arrepiente de nada porque sus hijos son su mayor regalo de la vida.

“Con Cindy (mamá de Brandon) siempre me he llevado muy bien, ni pensión me metió nunca, yo siempre lo vi, le daba por mes lo que correspondía, entonces todo bien y ella lo entendió. Cuando ella quedó embarazada, bueno yo la dejé embarazada (risas) tenía 15 años y Brandon nació cuando yo iba para los 17 años, éramos unos chamacos, pero él ha sido una bendición”, mencionó.

LEA MÁS: A Gonín le llega una bendición extra cada vez que es tata

Gonín asegura que ya cerró la fábrica de hijos, pues con cuatro “es muy duro”, y que por eso está disfrutando a más no poder de Sebastián, gracias a que su mamá, pese al divorcio, lo deja ver cuando quiera.