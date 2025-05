Gonín convirtió en canción un reclamo de su hijo menor Sebastián

Esteban Gómez, Gonín, decidió hacerle una canción a su hijo menor Sebastián para responder una de sus inquietudes. (Redes/Captura de video)

Un reclamo que le partió el corazón a Gonín, hecho por su hijo Sebastián, de apenas 5 años, terminó convertido en una canción. Así fue como el cantante encontró la mejor forma de darle una respuesta cargada de amor y sentimiento.

“¿Por qué tú no puedes vivir conmigo?”, le dijo un día su hijo menor luego de decirle que ya era hora de que regresara a la casa de su mamá, después de haber jugado todo el día.

Esa frase caló tanto en el artista que no se la sacó de la mente, después se le ocurrió grabarla y sacar de ella un tema no solo para que Sebas comprendiera el porqué papá no vive con él sino para dedicársela a muchos padres separados

Gonín no vive con su hijo desde que él tenía un añito, luego de divorciarse de su mamá, la locutora Maureen Ramírez, en el 2021, con la que tuvo una relación de seis años, tres de novios y tres de casados.

Gonín y Maureen Ramírez estuvieron juntos seis años y tras su divoricio siguieron teniendo una buena relación por su hijo.

Pese a su separación, ambos siguen manteniendo una buena relación, precisamente por el bien del niño, y por eso hasta la misma Maureen no pudo evitar llorar cuando escuchó los primeros segundos de la tierna canción que lanzó esta semana.

“La pregunta que él me hace, que viene en la intro de la canción, me la hace cuando estábamos aquí en la casa, le digo yo: ‘Vamos para ir a dejarlo donde mamá’, entonces me dice: ‘Sí papá, pero yo quiero saber algo, ¿por qué usted no puede vivir conmigo?’, entonces yo me quedé que no sabía qué decirle, fue una pregunta muy difícil, y yo en mis adentros pensaba: ‘¿Cómo le explico el porqué no puedo vivir con él?’, en el momento solo le dije que papito vivía aquí, que aquí trabaja (tiene su estudio de grabación), pero me quedé con eso en el corazón", reconoció el alajueliteño.

Gonín tiene cuatro hijos, el mayor de ellos, Brandon, tiene 21, a quien tuvo con su primera novia de adolescencia, y tiene dos hijas más, de 13 y 11 años, que procreó con otra expareja.

Según contó, solo cuando nació su hija mayor y ahora con Sebas, le dio por componer una canción, aunque eso no signifique que no los ame a todos por igual.

Un padre responsable

Aunque él siempre ha tratado de ser un padre responsable y presente con todos sus hijos, por cosas de adultos no tiene tanta relación con sus dos hijas, por eso ahora que tiene a Sebas trata de aprovecharlo todo lo que puede.

Según dijo, con la madre de su hijo mayor siempre ha tenido una buena relación y con su ahora exesposa aún más, pese a que la situación de ellos como pareja no funcionó.

“Gracias a Dios, Maureen sí me ha dado la posibilidad de compartir más con Sebastián y se lleva bien conmigo, yo lo veo cualquier día y lo tengo un par de días a la semana ahorita, entonces aprovecho mucho el estar con él ahora que está chiquitico”, contó.

Gonín no vive con su hijo Sebastián desde que tenía un año, pero siempre comparten y les encanta jugar juntos. (Redes/Captura de video)

De hecho, cuando escribió la canción que tituló solo como “Sebastián”, la primera en escucharla fue la ahora locutora de radio Disney.

“Antes de que Gonín sacara el video, él me había mandado la grabación de la canción, pero me dijo que no se la enseñara a nadie porque quería hacerle video. Claramente la primera vez que la escuché y escuché la voz de Sebastián, se me salieron las lágrimas. Yo te puedo decir que los primeros cinco segundos de la canción me hicieron llorar porque escuchar a mi hijo decir precisamente esa frase, a uno como mamá le llega muchísimo al corazón”, dijo Maureen.

Ella, además, recalcó que la letra le gustó mucho, principalmente porque deja claro que ellos se llevaban muy bien y que, aunque estén divorciados, la prioridad de ambos es la felicidad de su hijo.

De hecho, cuando Esteban Gómez, nombre real del artista, y la locutora se divorciaron en abril de 2021, él subió un video en sus redes bailando un tema de Sean Paul, al mejor estilo del reggae viejo, para celebrar su soltería y ni eso hizo que la relación entre ellos se viera afectada.

“Después de ese video del baile, ella me llamó y hablamos y toda la vara, porque nosotros siempre nos hemos llevado bien, o sea, nosotros nunca nos hemos llevado mal, no hablamos de cosas personales, ella hace su vida y yo la mía, pero digamos que desde que nos divorciamos siempre he visto a Sebastián y siempre hemos tenido una buena relación”, dijo el cantante.

Maureen Ramírez es loctura de radio Disney y estuvo tres años casada con Gonín. (Maureen Ramírez/Cortesía)

Como es un niño, yo pensé que solo iba a escuchar un pedacito de la canción y se iba, pero no, se sentó frente a la compu y la escuchó toda". — Gonín, cantante

Sufrió mucho

La reconocida locutora agregó que espera que esta canción también genere algo de conciencia en las parejas separadas, pues al igual que Gonín, sabe que hay muchos padres sufriendo por no compartir tiempo con sus hijos.

“Cuando estuve casada con Esteban, yo lo vi a él sufrir mucho porque él no podía ver a las hijas, entonces la relación era muy diferente y como yo lo vi sufrir por sus hijas porque nos las podía ver, todo era muy limitado, de muchos problemas, cuando yo me divorcié de él yo le dije: ‘Yo nunca lo voy a hacer pasar por algo así’, al final el daño se lo hacemos a los hijos, ni siquiera es a uno porque uno ya está grande y adulto”, recalcó.

Gonín agregó que también hizo la canción pensando en esos papás que no viven con sus hijos para que también puedan dedicársela.

