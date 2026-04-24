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Rashir Parkins reconoce la inconsistencia de Alajuelense y mantiene viva la esperanza

Alajuelense visitará al Municipal Liberia, para buscar su pase a semifinales, el domingo, a las 4 de la tarde

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Rashir Parkins, volante de Alajuelense no le hace mente a lo que piensen los rivales acerca de la posible clasificación de los rojinegros a las semifinales y asegura que si se meten, lo harán con todo.

El jugador rojinegro atendió a los medios, el jueves por la noche, luego de la victoria ante el Puntarenas FC y ante la consulta: ¿Los equipos clasificados quieren ver a la Liga fuera de semifinales? respondió:

“Ellos sabrán, nosotros queremos entrar y si se da, vamos a hacerlo con todo, convencidos, sin dudas, sabiendo que somos campeones y saldremos a defender el título”.

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Los leones enfrentarán al Municipal Liberia, el domingo a las 4 p.m. en el cierre de la fase regular. El juego será en el estadio Edgardo Baltodano.

23/04/2026/ juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Puntarenas FC en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Rashir Parkins defendió el trabajo de Óscar Ramírez en Alajuelense. Foto: John Durán (John Duran/John Durán)

“Exige día a día”

Parkins también habló de Óscar Ramírez, cuya continuidad en el equipo liguista no es un hecho, un año después de su regreso a la casa rojinegra.

María José Ruiz, novia de Rashir Parkins, actual jugador de Liga Deportiva Alajuelense
Parkins también habló de Óscar Ramírez, cuya continuidad en el equipo liguista no es un hecho (Redes sociales /Instagram / TiKTok)

Según informó ESPN, el Macho se iría porque algunos jugadores lo han decepcionado y ante esto, así habló el jugador limonense:

“Yo lo veo bien, exige día a día, lo veo que quiere sacar esto y quiere un trofeo más en sus vitrinas; él sabe lo que representa esta institución.

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“No lo he escuchado (que jugadores están cansados); todos los días lo veo tratando de sacar lo mejor de nosotros, se queda haciendo horas extra con nosotros y lo veo motivado.

“Sabemos que es una persona exigente, ganadora, nos transmite lo que representa la institución”.

Alajuelense frente a Guadalupe por la fecha 14 del Torneo de Clausura 2026
El futuro de Óscar Ramírez en Alajuelense es un misterio. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El jugador es consciente de que el torneo ha sido complejo para Alajuela y sobre el presente rojinegro, esto dijo:

“Sobre el pasado no podemos hacer nada, fuimos muy inconstantes en el torneo y es el resultado de esto; nos toca esperar los resultados.

“Pero esto es fútbol y le ofrecemos una disculpa a la afición, porque siempre nos apoya y ahora toca esperar”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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