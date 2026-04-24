Rashir Parkins reconoce la inconsistencia de Alajuelense y mantiene viva la esperanza

Rashir Parkins, volante de Alajuelense no le hace mente a lo que piensen los rivales acerca de la posible clasificación de los rojinegros a las semifinales y asegura que si se meten, lo harán con todo.

El jugador rojinegro atendió a los medios, el jueves por la noche, luego de la victoria ante el Puntarenas FC y ante la consulta: ¿Los equipos clasificados quieren ver a la Liga fuera de semifinales? respondió:

“Ellos sabrán, nosotros queremos entrar y si se da, vamos a hacerlo con todo, convencidos, sin dudas, sabiendo que somos campeones y saldremos a defender el título”.

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Los leones enfrentarán al Municipal Liberia, el domingo a las 4 p.m. en el cierre de la fase regular. El juego será en el estadio Edgardo Baltodano.

Rashir Parkins defendió el trabajo de Óscar Ramírez en Alajuelense. Foto: John Durán (John Duran/John Durán)

“Exige día a día”

Parkins también habló de Óscar Ramírez, cuya continuidad en el equipo liguista no es un hecho, un año después de su regreso a la casa rojinegra.

Parkins también habló de Óscar Ramírez, cuya continuidad en el equipo liguista no es un hecho (Redes sociales /Instagram / TiKTok)

Según informó ESPN, el Macho se iría porque algunos jugadores lo han decepcionado y ante esto, así habló el jugador limonense:

“Yo lo veo bien, exige día a día, lo veo que quiere sacar esto y quiere un trofeo más en sus vitrinas; él sabe lo que representa esta institución.

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“No lo he escuchado (que jugadores están cansados); todos los días lo veo tratando de sacar lo mejor de nosotros, se queda haciendo horas extra con nosotros y lo veo motivado.

“Sabemos que es una persona exigente, ganadora, nos transmite lo que representa la institución”.

El futuro de Óscar Ramírez en Alajuelense es un misterio. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El jugador es consciente de que el torneo ha sido complejo para Alajuela y sobre el presente rojinegro, esto dijo:

“Sobre el pasado no podemos hacer nada, fuimos muy inconstantes en el torneo y es el resultado de esto; nos toca esperar los resultados.

“Pero esto es fútbol y le ofrecemos una disculpa a la afición, porque siempre nos apoya y ahora toca esperar”.