Fernando Piñar no se guardó nada y habló claro sobre el complicado momento de Alajuelense

El defensor de Alajuelense Fernando Piñar destacó la calidad de Óscar Ramírez como técnico del club; sin embargo, no quiso hablar de una posible salida del entrenador del cuadro rojinegro.

El jueves por la tarde, la cadena ESPN reveló que el técnico dejaría el club apenas finalice el campeonato y previo al duelo contra Puntarenas FC; el directivo León Weinstok afirmó que el timonel pidió un tiempo para pensar y tomar una decisión.

Piñar habló sobre el rol que cumple el Macho dentro del equipo y afirmó:

“Óscar es un gran profesional, dentro y fuera de la cancha, y lo que pase, lo veremos después del domingo”.

La continuidad de Óscar Ramírez en Alajuelense no está segura. Foto: John Durán. (John Duran/John Durán)

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El futbolista lo tiene claro, que su equipo no depende de sí mismo para seguir con vida en el torneo de Clausura 2026 y reconoció que el certamen ha sido difícil para los rojinegros.

El jueves por la noche, luego de la goleada 5-2 a los naranjas, el lateral destacó su tristeza por lo que pasa en la Liga, pero sabe que, contra Liberia, el domingo a las 4 p.m., deben hacer un gran trabajo.

“No hay nada más feo que estar dependiendo del resultado de otros; la verdad es que tenemos que ser autocríticos. No ha sido un torneo perfecto; entre lesiones, pasaron cosas extra fútbol, cosas que no podemos controlar, solo las cosas que pasan en el verde.

“Todos los partidos son diferentes, tenemos que hacer un buen juego, estamos esperando los resultados, tenemos que ir a darlo todo, hacerlo de la mejor manera”, comentó.

Fernando Piñar se sinceró sobre la situación de Alajuelense. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense)

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El cierre

Este fin de semana, Alajuelense viaja a la Ciudad Blanca para el que podría ser su último partido del campeonato. Los erizos no solo deben ganar, sino que dependen de una derrota de Cartaginés ante Guadalupe FC y sobre el duelo contra los pamperos; esto dijo el central nicoyano:

“Ahorita no dependemos de nosotros mismos, pero teníamos que sacar los resultados del partido. Hoy (jueves) sacamos uno, pero el domingo tenemos que sacar el otro; debemos dar todo en la cancha y esperar a ver qué pasa al otro lado.

“La victoria da mucha confianza, queríamos hacer las cosas bien, se hizo un partido perfecto; esto no ha terminado acá y el domingo veremos qué pasa. Todos los partidos tenemos que salir a ganarlos, no se puede hacer menos que eso.

“Sabemos muy bien lo que se está jugando Liberia; no va a ser un partido fácil, Liberia se está jugando mucho (Copa Centroamericana) y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Liberia es un equipo aguerrido, que lo da todo en la cancha”, añadió.