Extécnico manudo lanza un durísimo dardo ante la posible eliminación de Alajuelense

El exjugador y también extécnico de la Liga Deportiva Alajuelense, Luis Diego Arnáez, no encuentra cómo explicar que los erizos lleguen este domingo con la soga en el cuello para intentar clasificar a la siguiente ronda del certamen.

Los leones no quedan fuera de una fase de semifinales desde el año 2019, cuando con Hernán Torres fueron eliminados de los primeros clasificados; sin embargo, poco antes del colombiano, Luis Diego fue entrenador liguista y conoció bien esa plantilla.

Para este Clausura 2026, el exjugador manudo no acaba de comprender qué pasó para que se repita el fracaso del ya lejano 2019 con el cafetero al mando de la institución.

No se sabe el futuro de Óscar Ramírez en Alajuela (JOHN DURAN/John Durán)

“Lo que recuerdo en similitudes de aquel equipo con este, la verdad, son muy pocas. Para lo de este año no encuentro explicación; los jugadores que se fueron no tuvieron tanta participación, los regulares se conservan casi igual al semestre pasado, el técnico es el mismo y todo lo que conocemos de Óscar. Para que la Liga, a una fecha del torneo, tenga posibilidades tan escasas, no se entiende”.

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“En aquel 2019 el equipo venía con una sequía de títulos bastante larga, se habían contratado nuevos jugadores, pero no había un patrón en común. Hubo cambio de técnico con mi salida y la llegada de Hernán Torres, entonces no encuentro muchas similitudes, pero siempre la Liga maneja un equipo fuerte.

“En ese año o en este, no era como para quedar fuera de las semifinales, máxime que ahora los demás equipos han tenido torneos mediocres como Sporting, Puntarenas, Pérez Zeledón y demás, que están fuera hace rato; solo los de siempre han hecho buenas campañas”, afirmó Luis Diego.

El excapitán rojinegro dejó un duro mensaje a la plantilla del actual equipo, pues admite tener dudas de qué tanto se han cuidado a lo largo del semestre, ya que el plantel se ha llenado de lesiones y, aunque puede haber mala fortuna, también piensa que algunos podrían no haberse cuidado lo suficiente.

Arnáez no encuentra explicación de lo que pasó con la Liga en este semestre (Jose Cordero)

“No creo que haya un mal trabajo físico; es difícil opinar de ese tema, ya que hay que revisar muchas situaciones para buscar algún factor que intervenga en eso. Hay cosas que no se pueden saber, como en el cuidado personal, si es que los jugadores estarán descansando lo suficiente en sus casas, pero no sé si se estarán descuidando en su vida personal y eso también influye muchas veces en las lesiones y es algo que los técnicos no pueden controlar”, manifestó el extécnico.

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Pese al posible fracaso, a Luis Diego le gustaría que se mantenga el Macho al mando del equipo manudo.

“Creo que Óscar se podría mantener; lo que debe hacer es evaluar profundamente lo que pasó para buscar la razón, si es que pasó lo que tanto se habla del cuido personal de jugadores, si es que es un tema para que el equipo vuelva a disputar los primeros lugares.

“Para mí debería continuar para valorar el proceso de jugadores y la disciplina interna del club y, si hay que quitar alguno para que se mantenga la mayoría del grupo, se debería hacer”, sentenció el Flaco.