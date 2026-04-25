Técnico que hizo debutar a Hernán Medford en Primera revela las claves de su éxito

Hernán Medford tuvo una carrera de mucho éxito en el fútbol como jugador y ahora como entrenador, ni se diga.

El Pelícano tiene soñando a los saprissistas con recuperar el cetro de campeones nacionales tras un regreso luego de una espera de 20 años al banquillo de Tibás.

Con Hernán, los morados no solo ganaron títulos nacionales, sino que además ganaron la Concacaf y fueron al Mundial de Clubes de ese lejano 2005, en donde alcanzaron el tercer lugar.

Ahora Medford regresó para sustituir a Vladimir Quesada y tiene a Saprissa luchando por la estrella 41.

Carlos Solano fue quien puso a Hernán a jugar en primera división

Carlos Solano debutó a Medford en primera división (Cortesía de Carlos Solano/Cortesía de Carlos Solano)

Otra leyenda del Monstruo, Carlos Solano, habló con La Teja para revelar cómo fueron esos primeros pasos del Pelícano en la categoría mayor, en la que él lo hizo debutar.

“Yo debuté a Hernán Medford cuando él estaba en Barrio México y no lo tomaban en cuenta. Yo lo tuve en Sagrada Familia cuando en aquellos tiempos estaba en primera división y en un colectivo con Barrio México, -que también estaba en esos tiempos en primera-, lo pedí, porque me encantó cómo jugaba y lo debuté en primera.

“Después de que lo debutara en Sagrada Familia fue cuando lo compró Saprissa. Desde que lo vi me gustó; siempre fue un jugador pícaro, con mucha velocidad, de los que gustan de enfrentar a un defensa. Tenía una chispa especial, y por eso Saprissa lo compró. Siempre se entregó, siempre quiso triunfar, y eso es lo que les falta a los jugadores actuales, que parece que no tienen ese deseo de salir adelante”, explicó Solano.

Desde su debut, don Carlos vio en Hernán cosas de una persona ganadora y de éxito, como al final acabó siendo el hoy entrenador del Monstruo.

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“Yo en ese tiempo lo veía como jugador; era entregado en el terreno de juego. Cada vez que entrenaba, se entregaba como si el entrenamiento fuera el partido. Era muy dedicado a la profesión y con mucho deseo de ser una gran figura hasta que lo logró. Por eso fue a Europa y también a México”.

Solano explicó cómo era Hernán como persona en aquellos años de su debut en el fútbol y qué lo hacía diferente al resto.

“Era una excelente persona; muy activo, vivo, muy inteligente, tanto dentro como también fuera de la cancha. Era una persona muy amable, alegre, motivaba a los compañeros, sabía estar en un camerino; además de futbolista, era muy buena persona”, relató.

medford sueña con darle la 41 a los morados (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“El hábito especial que tenía Hernán era que quería llegar a ser algo, que tenía deseos de sobresalir; él siempre quiso ser el mejor del equipo, pero sin menospreciar a los demás compañeros. Siempre fue un caballero, muy amable y, sobre todo, estaba él para triunfar en equipo, no solo como solista”, mencionó.

Para Solano, Medford es un bien para el momento actual de Saprissa

Don Carlos comentó su alegría al enterarse de que Hernán iba a volver a dirigir a los morados.

“Muy alegre, tengo la dicha de que jugué mucho con Saprissa y he tenido siempre amistades ahí”, confesó.

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Para Solano, con el Pelícano, independientemente de lo que vaya a suceder en el cierre de la fase regular, los morados son favoritos al cetro e, incluso, aunque no logren el título, considera que Medford debe seguir al frente del equipo.

“Para ser explícito, para mí siempre Saprissa va a ser favorito para ser campeón. Va a costar un poco porque algunos jugadores no han rendido tal vez lo suficiente, es cierto, pero con Hernán, el que no corrió o no peleó una pelota, no juega.

“Yo creo mucho en la capacidad y en el ADN de Hernán y su calidad como entrenador, y como siempre se entregó para lograr los objetivos. Con él considero que, seamos o no campeones, debe seguir como entrenador del Saprissa”, sentenció.