Saprissa pierde dos jugadores claves para el partido contra Puntarenas FC

El Deportivo Saprissa enfrentará al Puntarenas FC este domingo, en la fecha 18 del torneo de Clausura 2026, pero perdió a dos de sus jugadores claves, para el duelo que será en el estadio Lito Pérez.

Este viernes, el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol dio a conocer las sanciones correspondientes a la fecha 17 y reveló que dos jugadores morados se perderán el duelo con los naranjas, en el que buscarán amarrar el segundo lugar.

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Kendall Waston se perderá el partido contra el Puntarenas FC por acumulación de tarjetas amarillas. Foto:Jonathan Jiménez. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

Las sanciones

Esto estableció el órgano disciplinario, luego del enfrentamiento entre Saprissa y Guadalupe FC:

“Sancionar al jugador Gerald Taylor con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100 mil de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato.

“Sancionar al jugador Kendall Waston con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100 mil de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato".

Saprissa jugará contra el Puerto, el domingo, a las 4 de la tarde.