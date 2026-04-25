¿Se repite la pesadilla? Roy Myers vive una racha de terror con la Sub-21 del Saprissa

La última etapa de Roy Myers como técnico del Deportivo Saprissa no trae buenos recuerdos para los morados, pues fue despedido luego de una histórica goleada en la Cueva ante La Liga Deportiva Alajuelense 0-5.

Ahora, dirigiendo la categoría sub-21 del club morado, El Maravilloso lleva una racha nefasta, ya que no logra un triunfo desde inicios de febrero del presente año y la S es penúltima de la tabla de posiciones.

Myres fue despedido del primer equipo tras comerse un 0-5 ante la Liga en el 2021 (Rafael Pacheco Granados)

En su anterior paso por el banquillo morado, cuando asumió el lugar de Wálter Centeno, despedido tras una semana en la que perdió la final de Liga Concacaf ante Alajuelense y días después volvió a caer ante los manudos por el torneo local, Roy fue el elegido para el puesto que dejó vacante Paté y tuvo resultados muy negativos que llegaron hasta la histórica manita de los leones en San Juan de Tibás en el 2021.

En ese momento, Myers ganó solo dos compromisos, contra Limón y Herediano. Después de eso, entre certamen nacional y de Concacaf, solo cosechó malos resultados.

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En total, el técnico sumó siete empates y cinco derrotas, más las dos victorias mencionadas. Al ser cesado, su puesto lo tomó Mauricio Wright, quien llevó al Saprissa al título.

Ahora con la Sub-21 del Monstruo acumula trece partidos sin ver la victoria, en los que suma un total de diez derrotas y tres empates, siendo sus últimas caídas otra manita en el clásico contra Alajuelense 5-1 la fecha pasada y ahora cayeron ante Guadalupe el pasado viernes 0-1.

El Maravilloso solo logró ganar un par de juegos en su última etapa con los morados (Rafael Pacheco Granados)

La última victoria de la sub-21 morada con el Maravilloso al mando fue a inicios de febrero 1-0 sobre el Club Sport Cartaginés.

Los tibaseños son penúltimos de la tabla de posiciones con tan solo nueve unidades, solo por delante de Puntarenas y muy lejos de la Liga Deportiva Alajuelense, que comanda la tabla de la categoría sub-21.

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Cabe mencionar que en la primera etapa de Roy Myers en el banquillo del Monstruo, logró ser campeón tras derrotar a San Carlos en la final en mayo del 2010, para conseguir la estrella 29, en aquel entonces.

En dicha serie, la S ganó en suelo norteño 2-4 y cerró en la Cueva con un contundente 3-0 para que los morados volvieran a ser monarcas nacionales después de dos torneos sin levantar una copa.