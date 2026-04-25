Jorman Aguilar hizo revelaciones de Tomás Rodríguez que pocos conocían en su intento por llegar al Mundial

Tomás Rodríguez va mejorando poco a poco en el Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

Tomás Rodríguez vivió momentos muy complicados durante el Clausura 2026, en los que recibió críticas duras por su falta de gol, pero uno de los que lo defendió y se portó como un amigo es Jorman Aguilar, delantero de San Carlos.

Jorman Aguilar respalda a Tomás Rodríguez en su momento más difícil

En el fútbol de Costa Rica pocos conocen al canalero como el atacante norteño, quien además de compartir nacionalidad, son amigos desde hace años.

Para Jorman, Tomás es un delantero de mucha capacidad y al que le gustaría ver en el Mundial de Norteamérica 2026, no solo por lo que ha hecho en Tiquicia, sino también por su recorrido con la selección panameña.

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Una amistad que nació desde la selección de Panamá

Aguilar contó cómo se conocieron y de dónde viene su relación.

“Nosotros nos conocemos desde pequeños, compartimos en la selección, estuvimos juntos en diversas ocasiones, en microciclos, convocatorias, desde entonces lo conozco, sé la persona que es y sé que le va a ir mejor”, detalló.

“Es un jugadorazo”: el fuerte respaldo de Aguilar

Jorman no escatimó para hablar grandes cosas de Tomás e indicar que para él es un jugadorazo.

“Somos muy amigos, nos llevamos muy bien, sé que es un gran jugador. Todo mundo, todos los jugadores pasan por situaciones complicadas, ya sea como él o Tavitín (Gustavo Herrera), pero les toca seguir, no bajar los brazos, tengo mucha fe en él”.

“Te puedo decir que es un excelente delantero, es un atacante que la selección también necesita, todo lo que tengo para él son palabras de ánimo y apoyo, somos panameños y amigos”, destacó.

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Jorman Aguilar tuvo un buen torneo en San Carlos. (La Nación/Cortesía: San Carlos)

Un mensaje claro en medio de las críticas

Aguilar comentó que por las agendas de cada uno les es difícil verse, pero hablar o encontrarse es algo que siempre le da mucho gusto y aprovechó para enviarle otro mensaje.

“Si uno se lo encuentra, claro que sería muy bueno poder hablar, que tome su tiempo, me cuente lo que necesite, está en un buen equipo, son momentos que pasan los delanteros, nada más. La temporada pasada tuvo un extraordinario año y ahorita son altas y bajas.

“Lo bueno no se le quita, eso perdura, confío mucho en él, en su talento y le tengo mucho respeto, porque más allá que las cosas no hayan sido tan fáciles, le mete todo su empeño”, destacó.

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Panamá lo sigue de cerca rumbo al Mundial 2026

Thomas Christiansen, técnico de la selección de Panamá, dijo hace unas semanas que tanto a Rodríguez como a Fidel Escobar los tiene en una lista previa para el Mundial, aunque todavía no ha tomado una decisión final sobre si estarán o no en la convocatoria definitiva.

Jorman por su parte, busca consolidarse como una figura en Costa Rica, tuvo un buen torneo en San Carlos pese a la inconstancia de su club, en el que lleva seis goles en 15 partidos disputados.