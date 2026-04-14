Chepe Bomba durísimo con Tomás Rodríguez y con muchas dudas sobre Fidel Escobar de cara al Mundial

Tomás Rodríguez ha sido blanco de críticas después del juego en el que Saprissa perdió contra Liberia tras fallar un penal y por ende alejarse de la cima con respecto al Herediano.

El periodista panameño José Miguel Domínguez, Chepe Bomba, fue muy duro con el ariete morado y su presente en el Monstruo, además de sus opciones como mundialista con los canaleros.

Tomás Rodríguez suma solo tres goles con la morada (JOHN DURAN/John Durán)

“Difícil la situación para él, a día de hoy como 9 en la selección, es imposible que vaya como 9, es imposible solo que vaya al Mundial como extremo o generador de juego; un delantero vive del gol, con 18 partidos en Saprissa solo lleva 3 goles, son números muy pobres que lo dejan mal parado con vistas a una copa del mundo”, dijo el comunicador.

“Conociendo a Thomas Christiansen, le va a encontrar un campo de extremo o generador de juego porque es un buen futbolista, más allá de que no meta goles, que se mete entre líneas y la pide, pero creo que sí lo llevan, es como extremo, pero el tema del gol está muy flojito; yo no lo veo como 9 en la convocatoria, pero como extremo yo sí lo llevaría. La única esperanza es que se apiaden de él y lo lleven de extremo”, explicó Chepe.

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Con respecto a la pasada fecha FIFA en que Rodríguez no fue llevado a la absoluta de Panamá, Chepe considera que son mensajitos de Thomas con respecto a la lista.

“Thomas está enviando mensajes y fue claro, no estuvo ante Sudáfrica, o sea, no está en los planes, es la realidad; una cosa es lo que piense Chepe Bomba y otra el entrenador y él fue claro, Tomás no está en la película, no está en el radar y es por no rendir en Saprissa y si no marca diferencia en Costa Rica, no merece estar en la selección”, añadió.

Fidel Escobar volvió el pasado domingo tras una larga lesión (Rafael Pacheco Granados)

“Tomás está nadando contracorriente para llegar al Mundial y se está ahogando, pero tiene algunos partidos que pueden ser salvavidas. Tomás tiene que marcar goles antes del Mundial; debe pensar en rendir en Saprissa. La presión del Saprissa es asfixiante; Saprissa lleva rato sin ganar en Costa Rica y además, la Liga viene de ser campeón de Costa Rica y de Centroamérica y eso hace más presión. Él no ha superado la presión del Saprissa, más hacer cosas pensando en Panamá y el mundial”, aseguró Chepe.

Fidel Escobar volvió, pero el periodista tiene muchas dudas

José Miguel Domínguez también habló de la vuelta del defensa panameño tras una larga lesión que lo sacó de las canchas desde diciembre pasado.

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“Fidel para mí está fuera de la Copa del Mundo, tuvo la lesión grave en la espalda, no va a tener tiempo de ponerse a tope; hay jugadores que tocaron la puerta de la selección con seis meses maravillosos y Fidel hasta ahorita va a ver minutos para ver cómo está físicamente; si somos serios, en Panamá no debe ir al Mundial”, afirmó.

“Christiansen lo ama a Fidel, pero él debe ver si lleva a un jugador que está al 50 o si mete en la lista a jugadores al 100; si lleva a un jugador al 50 o al 25, no me parece justo, pero puede que lo lleve”, comentó Chepe Bomba a La Teja.