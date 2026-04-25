Alajuelense encuentra una pequeña luz de esperanza para ilusionarse con la clasificación

La Liga Deportiva Alajuelense está al borde de un enorme fracaso después de conseguirlo todo el pasado semestre con el campeonato nacional y el tricampeonato de Centroamérica.

El panorama para los manudos es sencillo de entender: ganar en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia y esperar que Guadalupe les ayude derrotando al Cartaginés en el Colleya Fonseca y así avanzar gracias a tener por amplio margen una mejor gol diferencia.

La estadística reciente da ilusión a los manudos de cara a la última fecha (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

A los campeones nacionales les ilusiona un nuevo detalle y es que en el último tiempo han sacado buenos resultados por certamen local en suelo guanacasteco, mientras que para Cartago no ha sido sencillo visitar a los guadalupanos.

Desde que los pamperos subieron nuevamente a la máxima categoría, la Liga, por torneo nacional, no sabe lo que es perder en ese estadio, salvo el juego de cuartos de final del certamen de Copa que acabó con victoria liberiana.

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De las seis visitas de los leones en el campeonato local, los rojinegros han empatado dos veces y ganado en cuatro, siendo dos de ellas por amplias goleadas de 0-4 en marzo del 2024 y en noviembre del año pasado 1-4.

La última vez que los coyotes vencieron por el certamen nacional en Liberia a los rojinegros fue en enero del 2017 con marcador de 1-0, para después descender el siguiente año, y fue en el 2023 que volvieron.

Por el lado de los brumosos, el historial en sus visitas a Guadalupe, desde la existencia del club en duelos por certamen local: los josefinos tienen historial favorable sobre Cartago.

Cartago solo ocupa un empate en Guadalupe para estar en semis (Mayela Lopez/Mayela López)

Son un total de doce partidos que han jugado entre ambos, con Guadalupe como local, con cinco triunfos, cuatro empates y solo tres veces ha ganado el equipo de la Vieja Metrópoli.

Guada y Cartaginés empataron sin goles en el único duelo que han jugado esta temporada en el Coyella, pero desde su llegada a la máxima categoría por primera vez hasta el descenso anterior del 2017 al 2023, los brumosos no han sacado los tres puntos desde el 2021.

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La ventaja para los blanquiazules es que al menos el empate les alcanza para poder asegurar un boleto a las semifinales, pero si por historia medimos lo que pueda o no pasar este domingo, para los brumosos no ha sido nada sencillo cuando van al Coyella a jugar ante los guadalupanos.

Además del pase a semis, Cartago y Liberia se juegan el boleto a la Copa Centroamericana ya que ambos en la tabla general están empatados en unidades pero los brumosos por mejor gol diferencia está por delante.