¡Otra vez! Las palabras adelantadas de Raúl Pinto que no se cumplieron y hoy pesan en Alajuelense

La eliminación de Alajuelense del torneo de Clausura no solo dejó al equipo fuera de la lucha por el título, sino que también trajo de vuelta unas declaraciones del expresidente Raúl Pinto que hoy generan incomodidad entre la afición manuda.

Palabras que no envejecieron bien

Raúl Pinto prometió varios títulos tras el campeonato anterior. (Jose Rivera)

Fue en diciembre anterior, tras eliminar a Saprissa en semifinales y posteriormente coronarse campeón, cuando Pinto lanzó una afirmación que elevó las expectativas.

“Téngalo por seguro que van por lo menos tres, como mínimo”, dijo en ese momento, al ser consultado sobre el futuro del equipo.

Sus palabras apuntaban a una etapa de dominio con tricampeonato incluido, respaldada —según él— por una base sólida de jugadores y una identidad recuperada.

Historia que se repite

Sin embargo, la realidad fue distinta. Alajuelense no solo no logró encadenar títulos, sino que ni siquiera pudo avanzar a la fase final del Clausura.

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La situación recordó a otro episodio similar, cuando el entonces gerente deportivo Agustín Lleida aseguró que el club ganaría cinco campeonatos consecutivos, algo que tampoco se concretó.

En su momento, las palabras de Pinto ya habían generado molestia en un sector de la afición, que consideró que se trataba de declaraciones apresuradas.

Ahora, con la eliminación consumada, esas frases vuelven a tomar fuerza y alimentan el debate sobre el manejo de expectativas en el club.

Alajuelense quedó eliminado del Clausura. (JOHN DURAN/John Durán)

Sin bicampeonato y con dudas

La Liga no solo quedó lejos del tricampeonato que se insinuaba, sino que tampoco alcanzó el bicampeonato, lo que obliga al equipo a replantear su camino.

Mientras tanto, el torneo continuará y habrá un nuevo campeón, pero sin la presencia del cuadro rojinegro.