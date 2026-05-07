Alajuelense se puso un plazo para nombrar a su nuevo entrenador y sería muy pronto

En Alajuelense no pierden el tiempo y en este momento, la prioridad de la dirigencia se concentra en tener al nuevo cuerpo técnico rojinegro.

Óscar Ramírez dejó el equipo el primero de mayo anterior y desde entonces, la gerencia deportiva analiza perfiles para que lleguen a ocupar el banquillo liguista.

Carlos Vela, gerente deportivo de la Liga, espera que la próxima semana ya puedan tener listo ese tema y seguir con el trabajo para la siguiente temporada.

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En Alajuelense están concentrados en encontrar al sustituto de Óscar Ramírez. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Las declaraciones de Carlos Vela

- ¿Hay algún plazo contratar al nuevo entrenador?

Cuanto antes mejor, pero entendiendo que es una decisión que se debe tomar con mucha responsabilidad y con mucha conciencia.

Y yo esperaría, francamente, que para la siguiente semana ya tengamos este tema consolidado, porque el técnico debe estar para el primero de junio.

Para esa fecha, sin duda, el técnico tiene que estar aquí en el CAR y dirigir la primera práctica y demás. Tiene que hacer una decisión muy firme, muy analizada y es transcendental para lo que viene.