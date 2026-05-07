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Carlos Vela confirma lo que pasará con el hijo de Óscar Ramírez en Alajuelense

El 1.° de mayo anterior, el equipo dio a conocer la salida de Óscar Ramírez del banquillo rojinegro

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense, confirmó lo que pasará con el hijo de Óscar Ramírez dentro de la institución.

Hace casi una semana, el 1.° de mayo anterior, el equipo dio a conocer la salida del Macho del banquillo rojinegro y una de las preguntas que surgieron desde entonces era saber el futuro de su hijo Andrés, quien llegó en abril del año pasado para colaborar con su papá en el departamento de video de la LDA.

Vela conversó con La Teja este jueves y esto dijo sobre el futuro del hijo del Macho.

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Óscar Ramírez se apoya mucho en su hijo Andrés en su regreso al fútbol con Liga Deportiva Alajuelense.
Carlos Vela confirmó el futuro de Andrés, el hijo de Óscar Ramírez. Foto: cortesía. (Cortesía Andrés Ramírez/Fotografía)

Andrés Ramírez en Alajuelense

El gerente deportivo de los Leones confirmó que Andrés seguirá vinculado a la institución, eso sí, en las ligas menores rojinegras.

“Andrés va a seguir vinculado al club; él va a arrancar una carrera en liga menor, en un rol como auxiliar, en alguna de las categorías de liga menor y así empezará a preparar su futuro.

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“Es un chico joven con mucha disposición, buena vocación y parte del trabajo aquí en la Liga también es desarrollar talentos. Entonces, el apellido Ramírez seguirá en casa”, destacó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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