¿Quién dirigirá a la Liga? Voces conocidas revelan el perfil que buscan en Alajuelense

La semana anterior, Alajuelense se quedó sin entrenador después de confirmar la salida de Óscar Ramírez de la institución tras ser campeón nacional en diciembre y tricampeón de Centroamérica, pero en el presente certamen quedar fuera de semifinales.

En medio de la incertidumbre por el nuevo timonel liguista, hay nombres que suenan como opciones, como Jeaustin Campos, José Saturnino Cardozo o hasta el sueño de muchos rojinegros, como lo es Jorge Luis Pinto.

Ramiŕez dejó de ser técnico liguista la semana pasada y aún no hay sustituto (JOHN DURAN/John Durán)

Reconocido periodista nacional opina del perfil del nuevo técnico manudo

El comunicador Alex Mazón de Monumental habló con La Teja para dar su opinión sobre cómo debe ser el nuevo entrenador liguista.

“Está complicado, pero debe tener conocimiento de la institución; no es cualquiera el que puede llegar a dirigir a la Liga. No sé por qué no tienen a alguien de sangre alajuelense y creo que ese alguien que debe conocer a fondo el camerino, los jugadores, el aficionado, entonces me parece que por ahí va y creo que la Liga no se ha dedicado a buscar eso”, dijo don Alex.

El periodista analizó algunos de los nombres que suenan en medio de los rumores rojinegros de cara a la próxima temporada.

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“Jeaustin, lo van a ver como a Guima, no le van a perdonar mucho porque lo van a relacionar con Saprissa, entonces va a estar marcado con eso. Lo de Pinto, evidentemente, sí, llegaría como en su momento Ramírez como el salvador, pero no sé si Pinto esté interesado, pero dentro de lo que suena, estaría bien Pinto, pero tantos años después también habrá cambiado, pero él sabe cómo es Alajuelense”.

“En su oportunidad pensé que Rodrigo Kenton podría haber sido para la Liga, pero ya no está tan metido en el ambiente ; creo que le hubiera servido a la Liga. Ahora también suena Cardozo, pero no sabe lo que es ser manudo, no tiene ese conocimiento de la institución”, afirmó Mazón.

Alajuelense ha tenido escándalos fuera de la cancha en los últimos meses (JOHN DURAN/John Durán)

Exjugador y técnico nacional comenta sobre el futuro del banquillo erizo

El exfutbolista y entrenador nacional, Paul Mayorga, le dijo a La Teja su parecer de cómo debe ser el futuro del banquillo rojinegro.

“Pregunta difícil porque la Junta Directiva lo que debió hacer era convencer al Macho y hacer una reestructuración con los jugadores, pero va a estar bien complejo; debe ser alguien que conozca la institución y que tenga el carácter para tomar decisiones con algunos jugadores que están de más en el club”.

Para Mayorga, hombres como Pinto o Jeaustin Campos son buenas opciones para asumir a los leones.

Jeaustin Campos es uno de los nombres que han sonado entre algunos aficionados (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Son buenas opciones, creo que son dos técnicos que pueden funcionar en Alajuela, tienen la capacidad y conocimiento, además del carácter para manejar un equipo como la Liga; cualquiera de esos son buenas decisiones, ya que deben ser técnicos de éxito, que conozcan el medio, que sus decisiones tengan peso ante la Junta Directiva y jugadores; ambos tienen eso, entrenadores muy trabajadores que manejan bien lo mental y tienen un currículum que los respalda como ganadores”, concluyó Mayorga.

Reconocido aficionado liguista da su versión sobre el futuro banquillo

El conocido periodista de Noticias Repretel, Andrés Ramírez, es un fiebre rojinegro que siempre está de lleno siguiendo a los manudos, y él habló con La Teja para brindarnos su parecer sobre el banquillo.

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“Entre los técnicos que se escuchan, me gustaría que fuera Cardozo. Fue un jugadorazo histórico en Paraguay, y como entrenador tiene mucha capacidad; la ha demostrado metiendo a Liberia dos veces a semifinales, un equipo sin tantas figuras”.

“Además, siento que el perfil de un técnico manudo debe ser alguien que conozca la zona, que tenga buen conocimiento de los rivales a los que se enfrentará aquí y en Centroamérica, porque ya se viene de nuevo el torneo internacional”, recalcó Ramírez.