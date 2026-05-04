¿Jorkaeff Azofeifa podría ser sancionado por este gesto en video que se hizo viral?

Jorkaeff Azofeifa entró en la polémica tras un gesto en el juego ante Liberia. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Jorkaeff Azofeifa, lateral del Saprissa, entró en la polémica desde este domingo por la noche por un video que se hizo viral por un gesto que realizó que se consideraría obsceno.

Video viral de Jorkaeff Azofeifa genera polémica en Saprissa

En la celebración del gol morado en el juego ante Liberia, el defensor vuelve a ver la gradería, se tomó los genitales, los hizo hacia arriba y dice algo según se ve en las tomas de FUTV, lo expresado se desconoce.

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¿Podría haber sanción disciplinaria para el jugador morado?

Ante lo sucedido, en redes sociales diversas personas se preguntaron sí podría caber una sanción contra el tibaseño con en el uso del video por parte del Tribunal Disciplinario.

La Teja consultó a Henry Bejarano, analista arbitral y opinó que bajo su óptica sí podría aplicarse una sanción según el reglamento, pero destacó las condiciones.

“Se podría sancionar por usar gestos obscenos y groseros contra el público. En este caso debería intervenir lo que es el análisis de video. La Comisión Disciplinaria tiene que sancionarlo por video sino hay reporte del árbitro o del comisario”, explicó.

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Este gesto de Jorkaeff Azofefifa podría sancionarse. (Captura pantalla/Captura pantalla)

El detalle clave: no hubo reporte arbitral

La Teja sabe por fuentes cercanas que no hay ningún reporte en el que se señale el hecho, el cual pasó totalmente inadvertido.

“Si en el reporte arbitral no dice nada, sería solo por video que puede haber sanción”, añadió Henry.

Antecedentes: casos similares en el fútbol nacional

En otras ocasiones, ha habido futbolistas que han sido sancionados, ya sea por gestos ofensivos o que se consideraron provocativos.

Johan Venegas fue castigado con tres partidos en diciembre del 2021 cuando jugaba en Alajuelense, por lo que se consideraron gestos ofensivos en un partido ante el Santos. Igualmente, no fue reportado por las autoridades del partido.

“Al jugador Johan Venegas Ulloa de la Liga Deportiva Alajuelense, tres partidos de suspensión y una multa de 175.000 colones de conformidad con el artículo 38, inciso 1, por ser culpable de utilizar gestos ofensivos en contra de la afición presente en el estadio”, dice la Fedefutbol.

Otro caso fue el de Marcel Hernández, quien fue castigado con tres partidos por presuntamente provocar a aficionados rivales tras la final del Apertura 2024, al ponerse las manos sobre las orejas.

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El reglamento es claro: sanciones por gestos obscenos

El reglamento de la Unafut no ha cambiado y sigue aplicando la misma pena en ese artículo para quien incurra en estas faltas.

“Será sancionado con una suspensión de tres partidos y una multa de doscientos mil colones (₡200.000) la primera vez, cuatro partidos y una multa de trescientos mil colones (₡300.000) la segunda vez y cinco partidos y una multa de cuatrocientos cincuenta mil colones (₡450.000) la tercera vez y siguientes, por insultar, provocar, ofender o amenazar o utilizar lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales y oficiales de partido, así como a miembros de la Cruz Roja o grupo de apoyo análogo o a la Autoridad Pública, personal de prensa, comunicadores o empresas de comunicación debidamente acreditados, aficionados o público en general", dice la norma.