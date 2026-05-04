John Paul Ruiz calienta la semifinal con fuerte afirmación sobre la afición de Saprissa

La serie entre Liberia y Saprissa dejó la moneda en el aire tras el empate a un gol entre ambos equipos; sin embargo, los guanacastecos llegan con un buen antecedente: la victoria en su última visita a la Cueva.

El jugador pampero John Paul Ruiz, quien está a préstamo de Alajuelense, después del encuentro calentó desde ya el duelo del domingo con una frase que no caerá bien entre los aficionados del Monstruo.

Liberia y Saprissa igualaron a uno en la ida de semis (@nobadeportes/@nobadeportes)

“La última vez ganamos ahí, entonces creo que podemos ganar ahí. Nadie ha dicho que no podemos ganar, están en casa con su gente, pero ellos no juegan. Somos once contra once; es el que meta más, el que meta más huevos es el que gana”, afirmó el futbolista pampero.

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Acerca de su futuro, el jugador aurinegro contó detalles sobre su futuro debido a que su ficha sigue siendo de Liga Deportiva Alajuelense.

“Me han recibido bien aquí desde el principio; dije que hay un buen proyecto, hay buen equipo, me han apoyado bastante”.

Liberia le ganó a Saprissa 1-2 en su última visita en la Cueva (JOHN DURAN/John Durán)

“Tengo contrato con Liberia, por un año de préstamo, entonces veremos qué pasa después; tengo seis meses más, entonces por el momento debo seguir. Con la Liga me hicieron una cláusula de que a los seis meses puedo regresar, pero ya ellos son los que deciden”, comentó John Paul.

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Los Coyotes visitan el Ricardo Saprissa el próximo domingo a las 4 de la tarde, en la vuelta de semis, en la que, con un triunfo por cualquier marcador, avanzan a la final, mientras que el empate en los 90 minutos alargaría la serie a tiempos extras o eventualmente penales, mientras que una victoria morada dejaría fuera a los de José Saturnino Cardozo.