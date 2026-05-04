Tomás Rodríguez destaca la clave del empate de Saprissa ante Liberia

Tomás Rodríguez, jugador del Deportivo Saprissa, reconoce que conforme avanza el torneo, se siente mejor en la cancha.

El panameño reconoció que el juego contra Liberia fue difícil, pero se mostró satisfecho al salir del primer juego de las semifinales ante los aurinegros.

“Es una bonita semifinal, veníamos a un partido difícil, con un equipo que ha hecho las cosas bien en el torneo.

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“(Sobre el gol de Liberia) Son cosas que hemos venido trabajando; cuando nos hacen un gol tenemos calma para manejar el partido, nosotros manejamos un poco más la pelota y ahora nos toca prepararnos para el partido en casa”, dijo.

Tomás Rodríguez, delantero del Saprissa se siente en un buen nivel. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

El canalero habló del papel de Ariel Rodríguez, que con su tanto está a 15 goles de superar a Evaristo Coronado, el máximo artillero del cuadro morado.

“Ariel es un jugador que estaba en la banca, pero siempre dispuesto a ayudar al equipo, igual yo, que tengo que dar el extra y hacer mi máximo esfuerzo, y con el apoyo de todos y de la afición haremos un excelente partido en Tibás”, destacó.

Ilusionados

Por otro lado, el gringo-mexicano Joaquín Alonso Hernández confía en repetir la hazaña de hace unos años y dejar en el camino a los morados.

Liberia buscará llegar a la fase final contra Herediano, y para eso, debe dejar en el camino a Saprissa. Foto: prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“Ya lo hicimos una vez, vamos a ver qué pasa. Estamos ilusionados, ya lo hicimos una vez, se puede hace de nuevo, no es imposible.

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“El equipo corrió, se defendió, se sacrificó y en estas instancias se necesita algo más y si no lo tenemos es difícil que podamos luchar por el campeonato”, comentó el jugador liberiano.

Hernández sabe que estas instancias son diferentes y deben buscar la manera de parar en seco a los morados, que apelan a su experiencia para ganar este tipo de enfrentamientos.

“Hay que seguir en la lucha y me gustaría decir que ellos (Saprissa) tienen más experiencia, para enfrentar estas instancias”, comentó.