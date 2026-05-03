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¿Se queda Saturnino Cardozo en Liberia? Equipo trata de amarrar a su técnico

En el cuadro albinegro aún no lanzan las campanas al viento, pero están motivados, porque creen que en los próximos días podrían renovar al entrenador paraguayo

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Por Yenci Aguilar Arroyo

En el Municipal Liberia avanzan en las negociaciones para renovar al entrenador José Saturnino Cardozo.

En el cuadro albinegro aún no lanzan las campanas al viento, pero están motivados, porque creen que en los próximos días podrían renovar al entrenador paraguayo por una buena cantidad de tiempo.

Wilder Eusse, presidente del club pampero, confirmó este domingo que están esperando al cierre de las semifinales para blindar al timonel sudamericano.

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26/04/2026/ juego entre Municipal Liberia vs Liga Deportiva Alajuelense por la jornada 18 del torneo clausura en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia / foto John Durán
En el Municipal Liberia corren para renovar al técnico José Saturnino Cardozo. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Las declaraciones de Wilder Eusse

Esto dijo el presidente del cuadro liberiano:

“Hasta que no esté firmado es un riesgo, pero la intención es que se quede por un tiempo más.

“La primera propuesta es para renovarlo por un año y estamos trabajando en una cláusula para poder extenderlo un poco más y esperemos que se quede el año que viene”, dijo el dirigente aurinegro.

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Municipal LiberiaJosé Saturnino Cardozo
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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