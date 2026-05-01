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Liberia habla de Saturnino Cardozo, quien suena para sustituir a Óscar Ramírez, y lo que dicen da a entender mucho

Felipe Eusse, presidente de Liberia, habló con La Teja sobre el futuro de José Saturnino Cardozo ante los rumores que lo vinculan con Alajuelense tras la salida del Machillo

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Con la salida de Óscar Ramirez de Alajuelense, uno de los nombres que más suenan para sustituirlo es el José Saturnino Cardozo, entrenador del Municipal Liberia.

Este viernes, la Liga anunció que el Machillo tomó la decisión de dejar el primer equipo y hay aficionados liguistas que ven con buenos ojos la llegada del entrenador paraguayo al cuadro rojinegro.

La Teja conversó con Felipe Eusse, presidente ejecutivo del Municipal Liberia, quien habló del presente del timonel sudamericano.

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26/04/2026/ juego entre Municipal Liberia vs Liga Deportiva Alajuelense por la jornada 18 del torneo clausura en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia / foto John Durán
El nombre de José Saturnino Cardozo ha sonado con fuerza para el banquillo de Alajuelense. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Para nosotros, renovar el plantel es muy importante y una de las prioridades es la continuidad del técnico José Saturnino Cardozo, confiamos en que pueda seguir con nosotros”, afirmó.

Algunos acercamientos

- Sabemos que la prioridad son las semifinales, pero ¿ha habido algún acercamiento con el técnico?, le consultamos a Eusse.

“Ya hemos tenido diferentes acercamientos con el profesor, con su representante, quien hace el proceso de mediación. Ambas partes están contentas.

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26/04/2026/ juego entre Municipal Liberia vs Liga Deportiva Alajuelense por la jornada 18 del torneo clausura en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia / foto John Durán
Óscar Ramírez no seguirá como técnico del primer equipo de Alajuelense. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Queremos que siga, él quiere seguir, pero a lo mejor tendrá muchas ofertas a nivel nacional e internacional. Seguro llegarán ofertas que no podamos mejorar, pero ahorita lo que aspiramos es a ganar las semifinales, estamos pensando en grande y cuando sea el momento de hablar de renovaciones, lo haremos de manera más formal”, afirmó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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