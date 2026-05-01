El Municipal Liberia toma una medida radical previo al juego contra Saprissa

El Municipal Liberia tomó una radical medida, previo al juego de ida de las semifinales contra el Deportivo Saprissa, que será este domingo.

Los aurinegros dieron a conocer la noticia a través de sus redes sociales. El encuentro contra la S será a las 4 de la tarde, en el estadio Edgardo Baltodano.

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El juego entre Liberia y Saprissa será el domingo, a las 4 de la tarde. Foto: prensa ML. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

El comunicado del Deportivo Saprissa

Este es el comunicado del club pampero:

“La Asociación Deportiva Municipal Liberia informa al público en general que, para el partido correspondiente al domingo 3 de mayo a las 4 p.m. ante Deportivo Saprissa, no se permitirá el ingreso de barras organizadas visitantes, en atención a las recomendaciones y disposiciones de seguridad establecidas por las autoridades competentes, y en apego a la Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en Eventos Deportivos.

“Asimismo, queremos aclarar que la hinchada visitante sí podrá asistir al encuentro, siempre que lo haga de manera individual, familiar y respetuosa, cumpliendo con las normas de ingreso, seguridad y convivencia establecidas para el evento.

“Desde Municipal Liberia reiteramos nuestro respeto y cordialidad hacia la afición visitante, con quienes históricamente hemos mantenido una buena relación. Nuestro compromiso es garantizar un ambiente seguro, familiar y deportivo para todos los asistentes al estadio”.