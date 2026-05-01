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El Municipal Liberia toma una medida radical previo al juego contra Saprissa

El Municipal Liberia enfrentará al Deportivo Saprissa, en las semifinales del torneo de Clausura 2026

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El Municipal Liberia tomó una radical medida, previo al juego de ida de las semifinales contra el Deportivo Saprissa, que será este domingo.

Los aurinegros dieron a conocer la noticia a través de sus redes sociales. El encuentro contra la S será a las 4 de la tarde, en el estadio Edgardo Baltodano.

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Liberia contra Saprissa en la semifinal del Torneo de Copa
El juego entre Liberia y Saprissa será el domingo, a las 4 de la tarde. Foto: prensa ML. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

El comunicado del Deportivo Saprissa

Este es el comunicado del club pampero:

“La Asociación Deportiva Municipal Liberia informa al público en general que, para el partido correspondiente al domingo 3 de mayo a las 4 p.m. ante Deportivo Saprissa, no se permitirá el ingreso de barras organizadas visitantes, en atención a las recomendaciones y disposiciones de seguridad establecidas por las autoridades competentes, y en apego a la Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en Eventos Deportivos.

“Asimismo, queremos aclarar que la hinchada visitante sí podrá asistir al encuentro, siempre que lo haga de manera individual, familiar y respetuosa, cumpliendo con las normas de ingreso, seguridad y convivencia establecidas para el evento.

“Desde Municipal Liberia reiteramos nuestro respeto y cordialidad hacia la afición visitante, con quienes históricamente hemos mantenido una buena relación. Nuestro compromiso es garantizar un ambiente seguro, familiar y deportivo para todos los asistentes al estadio”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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