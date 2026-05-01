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Así se dio la salida de Óscar Ramírez de Alajuelense

Alajuelense confirmó este viernes que Óscar Ramírez no seguirá al frente del primer equipo rojinegro

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Alajuelense informó, este viernes 1° de mayo, que Óscar Ramírez no seguirá como entrenador del primer equipo rojinegro.

Esta es la primera salida que anuncian los leones, luego de quedar fuera de las semifinales del torneo de Clausura 2026. El adiós del Machillo era un secreto a voces, desde días previos al cierre de la primera ronda del campeonato y, ahora, el León deberá enfocarse en buscar un nuevo entrenador.

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26/04/2026/ juego entre Municipal Liberia vs Liga Deportiva Alajuelense por la jornada 18 del torneo clausura en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia / foto John Durán
Óscar Ramírez no sigue como técnico de Alajuelense. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Cómo se dio la salida de Óscar Ramírez?

Según dio a conocer la Liga, el técnico se reunió este viernes con la dirigencia, para hacerles saber su decisión.

“El profesor conversó el día de hoy con la gerencia y directivos del club y señaló su voluntad de no continuar con el proceso.

“De parte de junta directiva, jugadores y staff administrativo estaremos siempre agradecidos por su legado inmortal en la historia de Liga Deportiva Alajuelense”, añadieron.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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