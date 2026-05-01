Así se dio la salida de Óscar Ramírez de Alajuelense

Alajuelense informó, este viernes 1° de mayo, que Óscar Ramírez no seguirá como entrenador del primer equipo rojinegro.

Esta es la primera salida que anuncian los leones, luego de quedar fuera de las semifinales del torneo de Clausura 2026. El adiós del Machillo era un secreto a voces, desde días previos al cierre de la primera ronda del campeonato y, ahora, el León deberá enfocarse en buscar un nuevo entrenador.

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Óscar Ramírez no sigue como técnico de Alajuelense. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Cómo se dio la salida de Óscar Ramírez?

Según dio a conocer la Liga, el técnico se reunió este viernes con la dirigencia, para hacerles saber su decisión.

“El profesor conversó el día de hoy con la gerencia y directivos del club y señaló su voluntad de no continuar con el proceso.

“De parte de junta directiva, jugadores y staff administrativo estaremos siempre agradecidos por su legado inmortal en la historia de Liga Deportiva Alajuelense”, añadieron.