Alajuelense da el bombazo sobre el futuro de Óscar Ramírez

Óscar Ramírez no seguirá como técnico de Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Alajuelense confirmó este viernes por la mañana que Óscar Ramírez no continuará como entrenador del primer equipo.

Mediante un breve comunicado le dieron las gracias y el adiós tras quedar eliminados de la primera fase del Clausura 2026, torneo del que eran campeones defensores.

La decisión de no seguir fue del entrenador, según detallaron.

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“Liga Deportiva Alajuelense desea informar que Óscar Ramírez no continuará como técnico del primer equipo masculino del club. El profesor conversó el día de hoy con la gerencia y directivos del club y señaló su voluntad de no continuar con el proceso”.

“De parte de junta directiva, jugadores y staff administrativo estaremos siempre agredecidos por su legado inmortal en la historia de Liga Deportiva Alajuelense. ¡GRACIAS, MACHO!"