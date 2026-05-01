Con la polémica a cuestas: estos son los árbitros que dirigirán los juegos de ida de las semifinales

La Comisión de Arbitraje dio a conocer las designaciones arbitrajes para los juegos de ida de las semifinales del torneo de Clausura 2026.

Este viernes, se confirmó que Juan Gabriel Calderón pitará el duelo entre Cartaginés y Herediano, que será el sábado 2 de mayo, a las 8 p.m. en el estadio Fello Meza.

Keylor Herrera será el encargado de impartir justicia en el duelo entre el Municipal Liberia y el Deportivo Saprissa, el domingo 3 de mayo a las 4 de la tarde, en el estadio Edgardo Baltodano.

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Juan Gabriel Calderón será el árbitro central del juego entre Cartaginés y Herediano. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Expulsión en los primeros minutos

En el caso de Calderón, sus juegos más recientes como réferi fueron el encuentro entre Liberia y Alajuelense (jornada 18), en el que no hubo mayores contratiempos, y el duelo entre Cartaginés y San Carlos, por la fecha 17.

En el último juego de Cartago en el Fello Meza, durante la fase regular, el central expulsó a Jonathan McDonald, a los 8 minutos del encuentro, por un codazo que le dio a Randall Cordero, defensor brumoso.

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Juan Gabriel analizó la acción en el VAR y minutos después decidió sacar la tarjeta roja. Cordero tuvo que dejar el encuentro, por una fractura en la nariz.

Keylor Herrera volverá a impartir justicia en el juego entre Liberia y Saprissa. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Keylor Herrera y el juego Saprissa vs Liberia

Uno de los juegos más recientes que dirigió Keylor Herrera, fue el de Saprissa vs Liberia, el 12 de abril pasado, que estuvo cargado de polémica.

Corría el minuto 35 y hubo una fuerte falta del defensor Kendall Waston sobre el jugador aurinegro Shawn Johnson.

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Herrera no señaló la infracción de inmediato, sino que recurrió al VAR para revisar la jugada y a los minutos decidió seguir con las acciones.

Según Henry Bejarano, la Torre tenía que dejar el terreno de juego por expulsión y explicó sus razones.

“Es una falta grave, es increíble cómo no sancionan al jugador, ni siquiera amarilla le sacaron”, dijo el experto sobre la acción.