Exárbitros analizan con lupa la convocatoria de Juan Gabriel Calderón y Juan Carlos Mora al Mundial

Costa Rica tendrá representantes en el Mundial 2026 luego de la eliminación de la Tricolor, ya que Juan Gabriel Calderón, como central, y Juan Carlos Mora de asistente, participarán en la Copa del Mundo.

Desde Corea y Japón 2002, con William Mattus, Costa Rica no tenía un árbitro central en la lista de silbateros para un Mundial, por lo que Calderón se suma a una reducida lista de jueces centrales ticos que han estado en la máxima cita mundialista.

Juan Gabriel Calderón será árbitro mundialista en este 2026 (Jose Cordero)

Luis Paulino Siles fue central en España 1982; Berny Ulloa en el Mundial de México 1986; Rodrigo Badilla en Estados Unidos 1994; Mattus en 2002, junto con Ricardo Montero, que fue como cuarto árbitro a Rusia 2018.

A los mencionados centrales hay que sumarles como asistentes a Luis Fernando Torres en Francia 1998; Leonel Leal en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014, sumado a Juan Carlos Mora, quien ya fue al último Mundial de Qatar 2022.

Exárbitros analizan el llamado de Mora y Calderón al Mundial 2026

En La Teja hablamos con el exjuez central Henry Bejarano para conocer su parecer sobre el llamado de los dos ticos al Mundial 2026.

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“Es un logro muy alto para Costa Rica; después de William Mattus, desde el 2002 no hay un árbitro mundialista en cancha. La FIFA ha designado a Juan Gabriel Calderón y Juan Carlos Mora; me extraña que no esté Andrés Arrieta, lastimosamente, ya que pensé que iba a haber un trío costarricense. Él venía trabajando con ellos, pero solo ellos dos van, lastimosamente”, dijo.

Sobre Calderón y sus méritos, Bejarano no dudó en felicitar y asegurar que Juan Gabriel se lo merece.

“La designación es un logro a la constancia, no es un logro de Enrique Osses o la Federación, no, es algo personal del árbitro de Juan Carlos y Juan Gabriel y me siento muy contento de que luego de más de 20 años un árbitro esté en el Mundial como central; ojalá le den un partido, que no sea como Ricardo Montero en Rusia, pero estuvo tres partidos de cuarto árbitro.

“Felicitaciones para Costa Rica, para Juan Gabriel y Juan Carlos, que lo merecen por el trabajo que han hecho a nivel nacional e internacional; solo la decepción de que no esté Arrieta. México, Estados Unidos, Canadá, El Salvador y Honduras tienen sus tríos, pero Costa Rica, lastimosamente, solo va con dos al Mundial 2026”, añadió Henry.

Juan Carlos Mora irá al Mundial 2026 como asistente

Otro exárbitro que habló con La Teja fue Édgar Rodríguez, quien analizó el llamado de Calderón y Mora.

“Los dos se merecen ir al Mundial. Juan Carlos Mora, tuve la oportunidad de que fuera mi asistente en sus inicios; llegó un momento donde quería desistir por no lograr el gafete internacional y hablé con él, ya que estaba joven y lleno de vida, y yo, sin ser egocentrista, le hice saber que tuviera mesura y le llegó su oportunidad; es una gran persona.

“Juan Gabriel Calderón llegó cuando yo estaba por retirarme. Conversando con dirigentes arbitrales, comentamos que nos gustaba mucho su estampa, el físico, el perfil en el campo; me gustó mucho siempre. Además, es un gran ser humano, compartí con él, viene de una familia muy trabajadora y creo que este nombramiento le cae como anillo al dedo, se lo merece, es el árbitro con mejores resultados en primera división. Ambos son personas que se dejan aconsejar”, aseguró.

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Rodríguez comentó la importancia de esta noticia para Costa Rica a nivel del arbitraje.

“Es beneficioso para el arbitraje de Costa Rica, que está muy maltratado y dañado; fuera de Mora y Calderón, no vemos algo que genere expectativas entre los exárbitros de que venga algo bueno, ya que la comisión de arbitraje y la federación no han trabajado en eso”, sentenció.