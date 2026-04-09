¿Manudo desde la cuna? Van der Putten confiesa sus verdaderos colores y cómo llegó a Alajuelense

Santiago van der Putten es una de las figuras en la zona baja de Alajuelense; sin embargo, el defensor, antes de llegar a la Liga, tuvo un pasado por las menores del Saprissa.

Ante esto, en una entrevista con Yashin Quesada, Santiago contó cómo fue su llegada a Alajuela con el exgerente rojinegro, Agustín Lleida, como el artífice de que se pusiera la chema manuda.

Van der Putten afirmó que es liguista (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Estuve alrededor de 4 meses en Saprissa y Agustín Lleida me llevó a la Liga, era vecino de mi papá y él le decía que me iba a llevar a la Liga y cuando se enteró que yo fui a Portugal por una oportunidad y volví, lo llamó e invitó a mi papá al CAR junto con mi mamá y luego me llevaron a mí y ese mismo día dije que sí y firmamos esa misma semana”, explicó el defensa liguista.

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Sobre cuál es el color real de su corazón, pese a tener un pasado con los tibaseños y contar con familia morada, Santiago confesó que desde el 2020 su corazón tiene dueño definitivo.

Agustín Lleida fue el artífice de la llegada de Santiago a Alajuela (JOHN DURAN)

“Mi corazón dice que soy liguista, me considero liguista, mi familia es saprissista, entonces mis tíos me llevaban al estadio de Saprissa de pequeño; otro tío liguista, al estadio de la Liga a veces, pero desde que llegué a la Liga en el 2020, me he hecho 100 por ciento liguista, soy manudo”, aseguró Santiago sin dudarlo.

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Van der Putten actualmente está fuera de los terrenos de juego debido a que semanas atrás sufrió una lesión de ligamento cruzado que lo dejó fuera por lo que resta del torneo y posiblemente de todo el siguiente también, ya que estará alrededor de nueve meses en su recuperación.