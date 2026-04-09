¿Manudo desde la cuna? Van der Putten confiesa sus verdaderos colores y cómo llegó a Alajuelense

Santiago van der Putten es una de las figuras en la zona baja de Alajuelense; sin embargo, el defensor, antes de llegar a la Liga, tuvo un pasado por las menores del Saprissa.
Ante esto, en una entrevista con Yashin Quesada, Santiago contó cómo fue su llegada a Alajuela con el exgerente rojinegro, Agustín Lleida, como el artífice de que se pusiera la chema manuda.
“Estuve alrededor de 4 meses en Saprissa y Agustín Lleida me llevó a la Liga, era vecino de mi papá y él le decía que me iba a llevar a la Liga y cuando se enteró que yo fui a Portugal por una oportunidad y volví, lo llamó e invitó a mi papá al CAR junto con mi mamá y luego me llevaron a mí y ese mismo día dije que sí y firmamos esa misma semana”, explicó el defensa liguista.
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Sobre cuál es el color real de su corazón, pese a tener un pasado con los tibaseños y contar con familia morada, Santiago confesó que desde el 2020 su corazón tiene dueño definitivo.
“Mi corazón dice que soy liguista, me considero liguista, mi familia es saprissista, entonces mis tíos me llevaban al estadio de Saprissa de pequeño; otro tío liguista, al estadio de la Liga a veces, pero desde que llegué a la Liga en el 2020, me he hecho 100 por ciento liguista, soy manudo”, aseguró Santiago sin dudarlo.
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Van der Putten actualmente está fuera de los terrenos de juego debido a que semanas atrás sufrió una lesión de ligamento cruzado que lo dejó fuera por lo que resta del torneo y posiblemente de todo el siguiente también, ya que estará alrededor de nueve meses en su recuperación.