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Árbitros costarricenses estarán en el Mundial de Norteamérica 2026

Juan Gabriel Calderón y Juan Carlos Mora irán al Mundial 2026 como árbitro

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Por Eduardo Rodríguez

Costa Rica no logró calificar a la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos; sin embargo, en el tema del arbitraje, Juan Gabriel Calderón y Juan Carlos Mora serán los representantes ticos en el Mundial.

Fueron 24 años de no contar con un silbatero central, siendo William Mattus el último en el Mundial de Corea y Japón en el año 2002.

08/01/20023 Proyecto Gol. Los árbitros empezaron, este lunes por la mañana, su pretemporada de entrenamientos como parte de la preparación para poder dirigir el Torneo de Clausura, de la Liga Promérica.
Juan Gabriel Calderón al Mundial 2026 (Rafael Pacheco Granados)

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Calderón viene de participar este pasado miércoles en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup como central en el duelo de Tigres y Seattle Sounders que acabó con victoria de los mexicanos en la ida 2-0, algo que ha sido muy constante en el árbitro tico con sus participaciones a nivel internacional.

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Juan Gabriel CalderónJuan Carlos MoraMundial 2026
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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