Árbitros costarricenses estarán en el Mundial de Norteamérica 2026

Costa Rica no logró calificar a la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos; sin embargo, en el tema del arbitraje, Juan Gabriel Calderón y Juan Carlos Mora serán los representantes ticos en el Mundial.

Fueron 24 años de no contar con un silbatero central, siendo William Mattus el último en el Mundial de Corea y Japón en el año 2002.

Juan Gabriel Calderón al Mundial 2026 (Rafael Pacheco Granados)

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Calderón viene de participar este pasado miércoles en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup como central en el duelo de Tigres y Seattle Sounders que acabó con victoria de los mexicanos en la ida 2-0, algo que ha sido muy constante en el árbitro tico con sus participaciones a nivel internacional.