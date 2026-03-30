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Organización alerta sobre ‘graves riesgos’ para aficionados en el Mundial y señala las políticas de Trump

La organización lanza una seria alerta antes de la Copa del Mundo

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Por Eduardo Rodríguez y El Tiempo / Colombia / GDA

La organización Amnistía Internacional encendió las alarmas a pocas semanas del inicio del Mundial 2026, al advertir sobre los “graves riesgos” que enfrentarían tanto las poblaciones locales como los aficionados que asistan al torneo, especialmente en Estados Unidos.

El organismo sostiene que el país norteamericano, que albergará la mayoría de los partidos, se perfila como el “escenario de una crisis de derechos humanos” en el contexto actual.

Según el comunicado difundido este lunes, que acompaña el informe titulado “La Humanidad debe triunfar”, la situación responde en gran parte a las políticas implementadas durante el mandato del presidente Donald Trump.

“En el mandato del presidente Donald Trump, Estados Unidos, donde tendrán lugar tres cuartas partes de los partidos de la Copa del Mundo, es el escenario de una crisis de Derechos Humanos”, subrayó la ONG.

El presidente estadounidense Donald Trump conversa con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington.
Donald Trump junto al presidente de la FIFA Gianni Infantino (MANDEL NGAN/AFP)

Preocupación por políticas migratorias y controles

El informe describe una “crisis” que está “marcada por políticas de inmigración discriminatorias, detenciones en masa y arrestos arbitrarios por agentes enmascarados y armados del Servicio de Control de la Inmigración y de Aduanas, del Servicio de Aduanas y Protección de las Fronteras y otras agencias”. En ese contexto, Amnistía Internacional advierte que la celebración de un evento global como el Mundial podría amplificar estos riesgos.

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Uno de los puntos más sensibles señalados por la organización es la falta de garantías para quienes viajen al torneo. “A pesar del número asombroso de detenciones y expulsiones, ni la FIFA ni las autoridades (estadounidenses) han dado garantías a los aficionados y las poblaciones locales de que serán protegidas por perfiles étnicos y raciales, de redadas indiscriminadas y de detenciones y expulsiones ilegales”, afirmó Steve Cockburn, director del programa Justicia económica y social de la ONG.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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