El único portero en Costa Rica que usó el número 10 y su increíble historia

El fútbol de Costa Rica está repleto de historias muy curiosas e insólitas y una de ellas se originó cuando un técnico le dio a su portero la camiseta número diez para jugar en la primera división.

Los protagonistas de esta historia son José Alexis Rojas, recordado portero de Alajuelense y Herediano, y Valdeir “Badú” Vieira, exentrenador manudo en la década del 90.

José Alexis Rojas usó el número diez en algunos partidos en Alajuelense. (Cortesía Jugadores históricos de Liga Deportiva Alajuelense./Cortesía Jugadores históricos de Liga Deportiva Alajuelense.)

El Supermán, como le decían al guardameta, hizo historia durante la temporada 95-96, debido a que utilizó durante varios partidos el icónico número 10 y hasta en un clásico se vistió con tan singular camiseta.

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¿Por qué un portero terminó usando el número 10?

¿Qué fue lo que pasó? La Teja conversó con José Alexis y nos contó que fue una idea que tuvo Badú luego de que lo vio jugar de delantero en un partido amistoso.

“Jugamos un partido amistoso en el que me puso de delantero e hice dos goles y después simplemente me llegó a decir ‘vas a usar el diez’. Fue muy curioso, le pregunté si estaba seguro, pero me dijo que sí y lo usé”, recordó.

“Usé el diez como tres o cuatro partidos con Badú. Es una camisa que me había regalado Craig Forest, el portero de la selección de Canadá, y entonces cuando regresé a Costa Rica me gustó y la usé”, destacó Rojas al revelar de dónde salió la prenda.

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El canadiense Craig Forest le regaló la camiseta a José Alexis Rojas. (Cortesía Jugadores históricos de Liga Deportiva Alajuelense./Cortesía Jugadores históricos de Liga Deportiva Alajuelense.)

Rojas comentó que esta es una de las anécdotas que más recuerda de su carrera, porque el 10 es un número que nunca ha estado ligado a la portería, sino más bien al jugador más bueno del equipo, el que más la toca.

“En el diez, usted piensa en una posición específica, en el más bueno, el capitán, y como el número quedó libre, entonces a Badú le dio por darme el diez de un momento a otro”.

El Superman fue un portero poco convencional, de los que se animaban a hacer tiros libres (el 4 de febrero de 1995 anotó por esa vía) y hasta le gustaba ir a cabecear al área rival cuando se podía.

En los partidos en que usó el número 10, recordó que sus compañeros lo vacilaron un montón; fue algo que llamó mucho la atención por lo curioso que era.

“Me bromeaban y decían que cómo un portero usaba esa camiseta, pero todo salió bien; al final soy el único portero tico que usó ese número y ahí quedó la historia”, añadió.

José Alexis Rojas se llevaba muy bien Rafaello de Goes, brasileño que usó el número diez antes que él. (Cortesía Jugadores históricos de Liga Deportiva Alajuelense./Cortesía Jugadores históricos de Liga Deportiva Alajuelense.)

El legado de Badú Vieira recordado por José Alexis Rojas

Rojas recuerda con mucho cariño a Badú, un técnico que fue muy cercano y emblemático para toda esa generación y con quien todavía conversa seguido.

“Siempre nos hablamos, nos saludamos muy seguido. Él está en España y nos llevamos muy bien; me pregunta por la familia, cómo vamos. Me contó que se le murió la lora; ahí estamos en contacto siempre.

“La afición liguista lo quiere y lo recuerda mucho y él también, por ese calor que la afición da, ya que hace que cueste dejar este equipo y olvidarlo”, recordó.

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Por este motivo el diez quedó libre en Alajuelense

La realidad es que todas las estrellas se alinearon para que eso pasara, pues según nos comentó Jansel Jarquín, historiador manudo y dueño de la página Jugadores Históricos de Liga Deportiva Alajuelense, nadie se consolidó con el número en ese momento.

El diez en la época de Badú primero lo usó el brasileño Rafaello De Goes y luego que este dejó el club, un tiempo después, el número quedó vacante.

Cuando el Superman dejó el número, la chema tuvo varios dueños posteriormente.

“Fue un número que lo usó mucha gente, es curioso, porque en el 96-97, cuando llega Rolando Fonseca por primera vez a la Liga, el número que usa es el diez; en el bicampeonato que ganó con Manuel Gregorio Keosseian y al año siguiente, el que la usó fue el brasileño Rodinei Martins”, explicó.

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José Alexis Rojas usó también en primera división una camiseta que cambió con el italaino Gianluca Pagliuca. (Cortesía Jugadores históricos de Liga Deportiva Alajuelense./Cortesía Jugadores históricos de Liga Deportiva Alajuelense.)

¿Qué hace hoy José Alexis Rojas en Liga Deportiva Alajuelense?

José Alexis hoy se mantiene trabajando en la Liga, es entrenador de porteros en liga menor; además, estuvo con el equipo femenino en ese mismo puesto y en el que compartió con otra gloria manuda como lo es Wílmer López.

Rojas sigue siendo muy querido y recordado por la afición rojinegra. La semana pasada compartió con algunos asociados erizos en un conversatorio junto a otro meta legendario como Alejandro González, así como los arqueros del equipo masculino y femenino de la actualidad.