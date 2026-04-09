¿Qué se hizo Juan Gabriel Guzmán? El exvolante de la Liga y Saprissa tiene una nueva vida y luce irreconocible

El exvolante Juan Gabriel Guzmán, recordado por su paso por Alajuelense, Saprissa y Pérez Zeledón encontró en Estados Unidos un nuevo camino lejos de las canchas, marcado por la familia y un cambio personal profundo tras momentos difíciles en su carrera.

Radicado en Fort Myers, Florida, desde hace cinco años, Guzmán formó una familia junto a su esposa, Patricia, y espera el nacimiento de su hijo Matías Gabriel, una experiencia que define como una oportunidad para “empezar de cero” y vivir la paternidad de una manera distinta.

En la actualidad, el mediocampista juega en torneos amateurs, mientras trabaja en una empresa de maquinaria pesada y en una entrevista con La Teja habló del episodio más polémico de su trayectoria como jugador, en el 2015, cuando se filtró el famoso audio de “los vinitos”, hecho que marcó su salida del equipo rojinegro.

Juan Gabriel Guzmán, exvolante de Alajuelense vive en Estados Unidos y espera un bebé. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

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Feliz y realizado

- ¿Cómo es su nueva vida fuera de Costa Rica?

Desde hace cinco años vivo en Estados Unidos, en Florida. Cuando estaba en Pérez Zeledón tuve una quebradura en el pie y hablando con mi mamá le dije que sentía que eso era un indicio de que no debía jugar más.

Entonces me retiré y me vine a pasear a Estados Unidos y aquí conocí a mi esposa, se llama Patricia y si Dios quiere, en julio nacerá nuestro bebé. En Costa Rica tengo a mi hija mayor, Brianna, que tiene 16 años y estudia en el Liceo Unesco.

La nueva vida de Juan Gabriel Guzmán

La llegada del bebé es una experiencia completamente diferente, porque cuando era jugador casi no pude disfrutar a mi hija, en cambio ahora, podré tener más tiempo para compartir con la familia y muchas cosas empezarán desde cero.

Juan Gabriel Guzmán consiguió 5 títulos con Alajuelense. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

La relación con mi esposa es muy sana, es una persona maravilosa, muy diferente, tranquila y era algo que desde hace mucho tiempo quería vivir.

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- ¿Y sigue jugando fútbol?

Estoy en un equipo de fútbol 7, para personas mayores de 35 años, en un equipo que se llama Celestino y lo hago más que todo por diversión, para hacer ejercicio y compartir.

Ahorita casi no sigo al fútbol de Costa Rica y veo más que todo partidos de Pérez Zeledón o la Liga. Sin embargo, estoy enterado de la realidad de Alajuelense.

- ¿Qué opina de que haya gente que pida la cabeza de Óscar Ramírez?

Para mí, Óscar Ramírez es uno de los mejores entrenadores que tuve en mi carrera. Es una persona que se desvive por el equipo, por mejorar.

Pero esto no es solo de una persona, va en conjunto: jugadores, cuerpo técnico. Yo siento que el fútbol tico no anda bien en general. Está muy parejo, cualquiera puede clasificar si arma un buen equipo.

Todavía quedan partidos, no se ha terminado nada. Óscar es muy inteligente y puede sacar esto adelante. Si clasifica, puede competir y ¿por qué no? ganar otra copa.

En la actulidad, Juan Gabriel Guzmán (centro) juega en un equipo de fútbol 7 en Estados Unidos. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

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- ¿Cómo es su relación con el Macho?

Para nadie es un secreto que los mejores momentos en mi carrera los viví en la Liga y di el salto cuando estaba en Pérez Zeledón y cuando llegué, en el 2010, estaba Óscar y llegaron varios jugadores. Hicimos un equipo muy unido. Yo creo que eso influye mucho: la unión, la fortaleza del grupo, el cuidarnos entre nosotros.

El año pasado estuve en Costa Rica, fui a visitar a mis padres. Fui a jugar un partido con unos amigos de Pedregoso y ahí estaba la Liga concentrada. Cuando terminé, vi a Óscar afuera, me bajé del carro y fui a saludarlo.

Hablé un rato con él y le pedí disculpas por todo lo que pasó en aquel tiempo. Creo que fueron inmadureces, por confiar en personas que no debía. Óscar representó mucho para mí, me ayudó mucho, y solo puedo hablar cosas buenas de él.

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Juan Gabriel Guzmán fue campeón nacional con Pérez Zeledón. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

- Han pasado muchos años desde que se filtró el audio de los “vinitos”... ¿Cuánto marcó esto su carrera?

Fue algo difícil, complicado, no tanto por mí, sino por mi familia, por mi hija, por mi mamá. La gente habla sin importar el daño.

Teníamos un grupo donde estaban mis hermanos, un primo y una persona cercana a la casa. Yo estaba hablando con mi hermano sobre un problema, pero no me fijé que estaba en el grupo. Se me olvidó que esa persona estaba ahí.

Esa persona sacó la información, no sé con qué intención, pero lo hizo y aprendí que no hay que confiar en nadie, solo se puede confiar en los padres, la pareja y los hijos. De hecho, mi círculo de amigos es muy cerrado.

En la Liga me dijeron que tenía que buscar la manera de arreglar eso y por eso decidí irme, pude haber peleado, pero no quise negar lo que pasó y conversé con Aquiles Mata, que era el abogado de Alajuela y llegamos a un acuerdo y no tengo resentimientos. Para mí, la LDA fue uno de los mejores clubes donde estuve.

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- ¿Ha podido ver a Keylor (Navas, su primo) en México?

Keylor y Andrea (Salas, esposa del portero) me han ayudado mucho, han sido personas claves en mi vida y tenemos una buena relación. Ellos me tendieron la mano cuando necesitaba y me hicieron ver la vida de una manera diferente.

Siempre estamos en contacto y cuando hemos coincidido en Costa Rica nos vemos. No he podido verlo en México, por trabajo y porque mi esposa trabaja en un hospital, es un poco complicado, pero son un ejemplo para mí.