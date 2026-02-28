¿Recuerda a Figuito? Estuvo retirado año y medio, ya regresó y nos hizo esta valiente confesión

El 2026 significó un nuevo comienzo para el defensor José Rodolfo Alfaro.

El jugador, de 25 años, volvió a las canchas, al club que le abrió las puertas cuando era un muchachito y luego de año y medio sin competir, ahora suma minutos en la Asociación Deportiva Carmelita, equipo de la Liga de Ascenso.

Figuito, quien defendió los colores de equipos como el Deportivo Saprissa, el Municipal Grecia, Guadalupe FC y Pérez Zeledón contó que el llamado para incorporarse al cuadro verdolaga lo ilusionó y para él, llega en el momento adecuado para retomar el ritmo, volver a su peso, estar a plenitud y ¿por qué no?, volver a un equipo en la máxima categoría.

El apodo que lo acompaña desde los 16 años nació cuando el técnico portugués Guilherme Farinha lo hizo debutar y lo comparó con Luis Figo. Hoy, más maduro y con un emprendimiento de nutrición y adiestramiento canino junto a su esposa, Paula, Alfaro asegura que su meta es clara.

El defensor José Rodolfo Alfaro (abajo, primero a la derecha) sonríe y el fútbol le da una nueva oportunidad con Carmelita, equipo de la Liga de Ascenso. Foto: Facebook Carmelita. (Foto: Facebook Carmelita. /Foto: Facebook Carmelita.)

LEA MÁS: ¿Qué ha sido de Carmelita estos últimos años? Club hasta tiene a un recordado exjugador de Saprissa en sus filas

Nuevos aires

El último equipo en el que Alfaro estuvo antes de llegar a Carmelita fue Pérez Zeledón, club en el que salió a mediados del 2024. Tenía año y medio de no jugar y el 20 de diciembre pasado, don Edgar Artavia, presidente del equipo alajuelense, lo contactó para darle una nueva oportunidad.

"Figuito" Alfaro: el regreso

“Me dijo que quería que volviera a jugar y yo le pedí unos días para pensarlo. Lo hablé con la familia, yo estaba muy agradecido por la oportunidad y le dije que sí”, recordó.

Alfaro contó que decidió hacer una pausa en su carrera, porque en cierto modo, necesitaba un descanso mental. Las lesiones y la falta de ritmo le estaban pasando factura y no se arrepiente de las decisión que tomó.

José Rodolfo Alfaro y su esposa, Paula, tienen un negocio de adiestramiento y nutrición para perritos. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“La gente piensa que en esto todo es bonito y no es así, hay momentos buenos y malos. Para mí era mejor tomarme una pausa, hacerme a un lado y volver a retomar, no había pensado como tal en volver aún, pero el hecho de que me llamaran, mostraran interés en mi persona, se siente bonito.

LEA MÁS: El joven talento que al salir de Saprissa buscó terapia para apuntalar de nuevo su carrera

“No es cualquiera, el que lo quiera a recibir a uno sin ritmo y por eso desde que me llamaron sentí cosquillas, esas ganas de volver a jugar y ahí estamos, estoy feliz”, afirmó.

José Rodolfo afirmó que en este tiempo, su vida experimentó una serie de cambios y por eso, había momentos en que no se sentía bien a nivel emocional.

“Creo que un futbolista es una persona privilegiada, es una profesión muy linda, pero para nadie es un secreto que hay que hacer sacrificios. Nos fuimos para Pérez Zeledón, dejamos a la familia acá, hubo lesiones y todo eso genera un cansancio, por no poder jugar.

“Ahí fue donde decidí que necesitaba la pausa, porque para jugar bien, hay que tener ritmo y me había lesionado. Afortunadamente, no he vuelto a tener molestias, pero me falta para dar el cien por ciento, aumenté mucho de peso y desde que volví a jugar bajé siete kilos, pero aún me faltan 4 más y poco a poco voy retomando el nivel”; aseguró.

José Rodolfo Alfaro llegó a Saprissa en el 2019. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: José Rodolfo “Figuito” Alfaro tendrá como casa la cancha en la que debutó

Decisiones

¿Es un retroceso en su carrera jugar en segunda división?

Para el deportista, depende de cada caso. En el 2022 estuvo en Escorpiones de Belén, un proyecto muy interesante, según sus palabras, y que le ayudó en un momento complicado de su carrera.

“Venía saliendo del Municipal Grecia, sufrí una lesión delicada, de los talones y pasé casi un año sin jugar, entrenaba, recaía y no me recuperaba por completo. Se me presentó la opción de ir a Escorpiones y ahí tuve el chance que necesitaba para recuperarme.

“Me salieron opciones de Cartaginés y otros equipos de primera, pero venía un poco agüevado por la lesión y pensé que si me iba a otro equipo de primera no podría demostrar, por la presión de estar recuperado lo más pronto posible y en Escorpiones me ayudaron y eso lo agradezco mucho.

“Por eso, para mí no fue malo irme a un equipo de segunda, es lo que muchas veces hacen otros futbolistas para recuperarse y volver con fuerza, y soy del pensamiento que todo pasa por algo;” dijo.

José Rodolfo Alfaro estuvo sin jugar fútbol durante año y medio. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Alfaro es recordado por su paso en Saprissa, equipo al que llegó en el 2019, cuando tenía 18 años y aunque jugó en el equipo morado por poco tiempo, esta experiencia lo marcó.

“Hay gente que dice que irme a Saprissa tan joven fue un error. Pero fue una oportunidad que se me presentó y ¿cómo iba a decir que no?, si es el sueño de todo niño, ser tomado en cuenta por un equipo grande.

LEA MÁS: La nueva vida de Nilton Nóbrega, excampeón del Herediano y Saprissa lejos de la capital

“Tuve un buen paso por el equipo, me sentía bien y si por alguna razón no pude seguir, fue por algo externo, siempre lo entregué todo. No le voy a mentir, me hubiera gustado estar un poco más maduro en el fútbol, pero era una oportunidad que no se podía rechazar y la verdad, me hubiera gustado estar más tiempo en el equipo” aseguró.

El presente

En la actualidad, además de jugar con Carmelita, José Rodolfo y su esposa, Paula, tienen un negocio, dedicado a los perritos.

Ambos se dedican a brindar servicios de nutrición canina, adiestramiento de perros y entre sus planes, quieren abrir un hotel para perros.

“El tema de cuidado animal va en crecimiento, tenemos tres años de estar en el negocio y nos encantan las mascotas, tenemos cuatro perros, son parte muy importante de nuestra vida.

José Rodolfo Alfaro inició su carrera en Carmelita (derecha). Foto: Rafael Pacheco. (Rafael PACHECO GRANADOS)

LEA MÁS: Día del Perro: Flash rescató al jugador Geancarlo Castro en un momento difícil en su vida

“Trabajamos a domicilio y eso es lo bonito, que nos podemos desplazar y brindar un servicio personalizado. Mi esposa estudió nutrición canina y vendemos suplementos para cada necesidad”, contó.

De momento, el contrato de José con Carmelita es por seis meses, pero confía en que se pueda extender su ligamen y tiene una meta: seguir mejorando como deportista para volver a primera.