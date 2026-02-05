¿Qué ha sido de Carmelita estos últimos años? Club hasta tiene a un recordado exjugador de Saprissa en sus filas

Carmelita visitará este jueves el estadio Ricardo Saprissa por primera vez en seis años. El equipo está en la Liga de Ascenso desde el 2019, por lo que muchos están desconectados de su realidad y qué podría mostrar en los cuartos de final del torneo de Copa.

Paleta Artavia revela la realidad actual del equipo verdolaga

Edgar "Paleta" Artavia, presidente de Carmelita, fue muy sincero sobre el presente del equipo. Foto: Cortesía

La Teja habló con don Edgar Artavia, más conocido como “Paleta”, presidente del cuadro vedolaga, y nos ubicó de cuál es la realidad del club, con quiénes cuentan en la planilla y qué esperan ellos de esta oportunidad.

Entre los detalles llamativos es que cuenta en sus filas con figuras como José Rodolfo Alfaro, el popular “Figuito”, recordado por su paso por el Monstruo entre el 2019 y 2020.

El volante de 25 años volvió al club en el que se formó y en el que dio el pasó a la S.

Otro hijo pródigo que volvió luego de momentos complicados en primera es Bryan Rojas, quien tuviera un par de buenos torneos con el Herediano; sin embargo, Artavia nos dijo que la participación de ellos este jueves no es segura.

Además, cuentan con otras figuras de espuela en primera como José Garro, exjugador del Herediano, e Ignacio Quesada, también con amplia experiencia en primera.

LEA MÁS: ¿Hernán Medford podrá dirigir ante Carmelita? Esto dicen en la Unafut

José Rodolfo Alfaro tuvo su pasó por el Saprissa entre el 2019 y el 2020 cuando era una joven promesa. (Rafael Pacheco Granados)

“Esos son los veteranazos, pero en media cancha hay muchachos muy talentosos y jóvenes que se están echando el equipo al hombro, además estamos recuperando físicamente a muchachos que son muy buenos, pero que ahorita no están a punto”.

“A José Rodolfo Alfaro ‘Figuito’, Bryan Rojas y Sebastián González los tenemos, tal vez no estarán disponibles o solo un ratito, porque ya han venido trabajado con el equipo", contó.

Figuito pasado de peso y Rojas tras un año lesionado

Paleta nos contó que Figuito llegó un toque pasado de peso y lo tuvieron que poner a bajar y con Rojas el punto es que estuvo un año parado por una lesión y lo cuidan para no que no recaiga.

LEA MÁS: El joven talento que al salir de Saprissa buscó terapia para apuntalar de nuevo su carrera

Un equipo extremadamente joven ante el escenario más pesado del país

Más allá de esas fichajes, Artavia nos explicó que su equipo es muy joven, que la mitad del equipo no pasa de 20 años, por lo que hay que trabajarlos para jugar en un escenario como la Cueva y que no les pese.

“Para nosotros es un partido de ganar, ganar, una situación que tenemos mucho que ganar y poco que perder, tal vez no nos llevemos el marcador, pero todo lo que se dé, ya es ganancia para nosotros”.

“El equipo ganará mucho en exposición de marca, que se hable de nosotros, que vean a nuestros jugadores, que tenemos un equipo joven, es una ganancia en todo aspecto y estamos muy felices de la oportunidad, hace seis años no los enfrentamos. El fútbol es once contra once y nada está escrito”.

Bryan Rojas estuvo por el Herediano entre el 2021 y el 2023. (Jose Cordero)

Saprissa conoce muy bien a Carmelita y a sus jóvenes promesas

Por esta misma situación, es que el dirigente tiene la confianza en el estilo que les gusta jugar, son un equipo alegre, que le gusta tocar la pelota, pero ordenado.

“Desdichadamente con respecto a la plantilla del torneo anterior, perdí a seis titulares, negociamos a un muchacho colombiano llamado Camilo Mondragón que ahora lo tiene la Liga y que Saprissa lo quería también, lo tenía visto”.

“Saprissa, sus visores, tienen referenciados a varios de nuestros jugadores, tal vez la gente no nos conoce, pero ellos sí nos conocen, más a los jugadores que tenemos de U-17 y U-20 que están en Selección”, finalizó.