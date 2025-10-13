Esteban Ramírez marcó un golazo muy parecido a uno que le hizo a Alajuelense hace 12 años

Esteban Ramírez, jugador de Carmelita se lució con un golazo, igual a uno que le anotó a Alajuelense hace 12 años. Facebook Carmelita. (Facebook Carmelita./Apple Photos Clean Up)

El volante Esteban Ramírez se lució con un golazo para su equipo, la Asociación Deportiva Carmelita y su anotación fue una copia al carbón de un tanto que le marcó a Alajuelense hace 12 años.

Este sábado, el exjugador de Herediano marcó el tanto del empate para el cuadro alajuelense, en un encuentro contra Cariari, en la fecha 12, del torneo de Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.

Esteban Ramírez se lució con un golazo con Carmelita

El también arquitecto anotó por la vía de tiro libre y Ramírez la envió al fondo con un derechazo. El jugador compartió su anotación en redes sociales y uno de sus seguidoes subió la jugada en la que Esteban le hizo el gol muy parecido a Alfonso Quesada, cuando este defendía el arco de la Liga.