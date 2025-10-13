Esteban Ramírez marcó un golazo muy parecido a uno que le hizo a Alajuelense hace 12 años

Deportes

Por Yenci Aguilar Arroyo
El volante Esteban Ramírez se lució con un golazo para su equipo, la Asociación Deportiva Carmelita y su anotación fue una copia al carbón de un tanto que le marcó a Alajuelense hace 12 años.

Este sábado, el exjugador de Herediano marcó el tanto del empate para el cuadro alajuelense, en un encuentro contra Cariari, en la fecha 12, del torneo de Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.

El también arquitecto anotó por la vía de tiro libre y Ramírez la envió al fondo con un derechazo. El jugador compartió su anotación en redes sociales y uno de sus seguidoes subió la jugada en la que Esteban le hizo el gol muy parecido a Alfonso Quesada, cuando este defendía el arco de la Liga.

Así fue el gol que Esteban Ramírez le anotó a Alajuelense hace 12 años.
Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

