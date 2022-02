Esteban Ramírez es el ejemplo de cómo un futbolista debe construir su futuro fuera de la cancha

El volante Esteban Ramírez juega con el Sporting, es arquitecto y pulseador. Prensa SFC.

El volante Esteban Ramírez le agradece a la vida porque se ha dedicado al fútbol por más de 15 años; sin embargo, sabe que en algún momento deberá colgar los tacos y por eso se ha preparado para no verla ruda fuera de las canchas.

El jugador del Sporting, de 35 años, se graduó como arquitecto hace casi siete años y reconoció que en su momento, tuvo que estirar las horas para poder llevar su carrera como futbolista y los estudios en arquitectura al mismo tiempo.

“Es un tema que se puede contar como anécdota y que puedo vacilar con eso, ahorita me pongo a repasar historias y calamidades que pasé en el momento, seguro Dios me dio la fuerza para llevarlas en paralelo.

“Tuve que romper con normas de lo que conlleva ser un futbolista en temas de descanso, organización. Siempre quise meter bloques completos de materias y cuando lo hice perdí dos materias, así probé que no se podía, era imposible, pero en cada viaje o concentración iba con el cuaderno de bocetos y libreta en mano”, recordó.

“Me siento privilegiado de estar en un club con un norte definido, uno se siente afortunado de estar en una familia”. Esteban Ramírez, jugador.

Ya hoy como profesional graduado y orgulloso de su profesión, Esteban se animó a darle un consejo a quienes están empezando a quemar cartuchos en el fútbol.

“Entre mis colegas uno puede ver de todo, algunos con una carrera universitaria, con un negocio y con eso acompañan el fútbol, otros hacen inversiones y viven de alquileres. El punto más allá de la profesión es saber que la carrera del fútbol es corta y que no debería haber un riesgo post fútbol, el poder vivir tranquilamente con un negocio propio con el que se puedan sostener.

“Sonará contradictorio, pero mi consejo es que la prioridad sea el estudio, la carrera de futbolista es incierta, es un sube y baja y en el país es inestable, es mejor que se inclinen hacia el área educativa”, fue el sabio consejo de Esteban.

Ramírez creó la marca Packid, con la que elabora empaques amigables con el ambiente. Cortesía.

Pulseador en la cancha y afuera

Cualquiera que ve todo lo que hace Esteban pensaría que sus días tienen 30 horas. Está comprometido con Sporting y no falla, pero se mantiene activo como arquitecto y le encanta trabajar en el diseño de los proyectos.

“La carrera de futbolista es corta, generalmente se vive de esto una o dos décadas a lo mucho y la prioridad es el fútbol, pero aprovecho el tiempo para trabajar en arquitectura y urbanismo y cuando recibo proyectos los desarrollo con calma.

“A grandes rasgos, trabajo en el diseño y construcción de oficentros, casas, residenciales, remodelaciones de pequeños espacios y ampliaciones”, manifestó.

No conforme con su título de arquitecto, hace 4 años se metió al mundo de los negocios y creó Packid, una marca que crea empaques amigables con el ambiente.

Packid nació cuando Esteban le ponía bonito para presentar la maqueta de su tesis.

“Me pregunté si inventaba unas cajitas o bandejas en donde pudiera entregar repostería, porque no quería hacerlo ni en plástico ni en estereofón. Me arriesgué y me piropearon los materiales y ahí quedó la idea, un año después me entraron las ganas de incursionar en este negocio.

“Primero probé en el restaurante de una amiga, ella me recomendó con dos colegas, ambos me piropearon la idea y así me tiré al agua”, recordó.

El mediocampista es el fundador y dueño de la marca y él mismo confecciona en la compu los diseños de los distintos productos.

“Hacemos bandejas para entregar bocadillos, cartoncitos, cajitas, fundas para cubiertos, para arreglos florales, todo es relativo a lo que pida el cliente.

“La palabra Packid (paquete) va con el producto, es una palabra fácil de pronunciar y que se identifica con lo que trata la marca. Todos los días hacemos envíos por medio de encomiendas o por medio de una empresa privada a todo el país”, dijo.

Ramírez está orgulloso porque con su idea está colaborando con el ambiente.

“Ese es el orgullo de Packid, saber que estamos haciendo algo por el planeta. Cuando nació Packid tenía dos pilares fundamentales: la parte ecológica y crear un producto personalizado para un cliente que no tenía opciones de dónde elegir”, manifestó.

El volante se graduó de arquitecto en el 2015. Cortesía.

Feliz en el súper Sporting

Ramírez llegó al Sporting para el Clausura 2021 y es de los más experimentados de un cuadro lleno de figuras y dirigido por José Giacone.

“Siento que se conformó un muy buen equipo, lleno de talento, de jugadores de experiencia, el club está muy bien, se está creyendo en el trabajo que se hace respaldado por la profundidad de la planilla que se conformó”, explicó.

¿Está obligado el Sporting a llegar mínimo a las semifinales del torneo?, le preguntamos al volante.

“No creo que sea una obligación, pero si la dirigencia hace un esfuerzo de este tipo, entendemos que hay una exigencia de buscar cosas importantes”, respondió.

Sobre la constancia que tanto le cuesta mantener a los equipos ticos que un día ganan y luego pierden, aseguró que ya es algo en lo que están trabajando en Sporting.

“Cada partido es muy diferente, indiferentemente del rival, eso no determina si se le deba ganar con más facilidad, pero si queremos ser protagonistas la secuencia de errores se debe disminuir, porque los goles del rival vienen por errores que cometemos”, destacó.