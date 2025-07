Pupilo de Badú Vieira en Alajuelense le tomó una enseñanza que le cambió el resto de su vida

Osvaldo Chacón es el gerente general de Coopeheredia en la actualidad. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La época de Valdeir “Badú” Vieira en Alajuelense, indiscutiblemente marcó a toda una generación, una afición y un país que se rindió al encanto y carisma del entrenador brasileño, que repercutió de manera muy importante en muchos de sus jugadores.

Uno de aquellos futbolistas que recuerda con mucho cariño al técnico es Osvaldo Chacón, un aguerrido defensor que fue rojinegro entre 1991 y 1996, manudo de corazón y que tomó algunos consejos del sudamericano, los cuales afirma le cambiaron su forma de pensar.

El Macho, aunque ahora pinta algunas canas, recuerda que la humildad, don de gentes y el pensar en cosas como el estudio, fueron algunos de los detalles que le quedaron de Badú, valores que aplicó en su vida y le dieron grandes resultados.

Osvaldo está alejado del fútbol, como cualquier fan le gusta ver las mejengas de la Liga, seguir al equipo y mejenguear a veces, pero su brete actual como gerente de una importante cooperativa en Heredia no le da mucho chance, contó a La Teja.

“Estuvimos en una generación muy buena, empezamos con Iván Mraz, Jan Postulka y Badú Vieira, que para mí fue la época más linda que disfruté en la institución, por lo que significó Badú y el entorno que creó a nivel de Costa Rica con la Liga.

“Ha sido uno de los mejores entrenadores que han llegado a la Liga, en el sentido que unió al equipo con el pueblo y no solo con los liguistas, sino con todos los aficionados, a donde íbamos éramos felices y nos daban mucho cariño. Badú pudo hacer lo que nadie, unir las aficiones en Costa Rica, independientemente del color y lo que fuera cada uno”, dijo.

“Yo creo que Badú estaba adelantado 30 años, era una persona única, su manera de ser y pensar, tenía una visión de la responsabilidad social y del ser integral, que nos hizo superarnos mucho, para mí fue una gran enseñanza estar con él”, contó.

Osvaldo Chacón resaltó las enseñanzas de Badú Vieria para su vida en general

Gracias en parte a esas enseñanzas, Chacón estudió Administración de empresas, carrera en la que fue especializando hasta que sacó una maestría, el estudio fue algo a lo que le dio un lugar muy importante y que hoy le da dividendos para vivir tranquilo, sin muchas tensiones.

“Gracias a Dios que Dios me dio la sapiencia de estudiar. Yo soy máster en Administración de empresas, he sido gerente general durante casi 25 años de cooperativas. Ahora estoy en Coopeheredia, en donde tengo cuatro años de estar como gerente general”, contó.

Don Osvaldo se retiró joven, en 1998, cuando salió de la Liga jugó un año con Goicoechea y otro con Santa Bárbara, y después de analizarlo, consideró que era mejor colgar los tacos y entrarle a la siguiente etapa de su vida.

“Era una etapa que cuando uno sale de un equipo grande, va a los equipos pequeños y no estaban pagando bien. Entonces gracias a Dios salí y como ya tenía el estudio, entonces me dediqué ya a la administración de empresas y me ha ido muy bien.

“En ese entonces a veces nos atrasaban tres o cuatro meses el salario y vi que no se podía vivir del fútbol así, al menos para lo que yo quería, entonces me salí y comencé a ejercer mi carrera, pude meterme al ámbito laboral, al sector cooperativo y así empecé”.

Osvaldo Chacón jugó en Alajuelense al lado de figuras como Fernando Sosa. (Facebook/Facebook)

Chacón afirma que el sector cooperativo le vino como anillo al dedo, porque es una área que comparte similitudes con el fútbol, como la importancia de trabajar en equipo enfocado en una meta en común.

Don Osvaldo considera que lo mejor que pudo hacer en el tiempo que estuvo en Alajuelense fue aprovechar las ventajas que le daban en tiempo, salario y hasta convenios para poder estudiar, camino que otros de sus compañeros no tomaron.

“El problema de estar en un equipo grande es que usted se monta en una nube que cree que eso va a durar toda la vida. Que todo el mundo la va a reconocer a usted y que va a ganar bien toda la vida y vieras qué difícil es la etapa cuando usted cambia de ser futbolista al ámbito ya laboral, usted quiere ganar igual y eso es difícil, por eso hay que prepararse. Cuando usted está en un equipo grande, gana bien y todo eso, esa conciencia a veces es difícil tenerla”, destacó.

Chacón es muy centrado, por eso sabe que no se puede vivir de una fama que en algún momento da el fútbol, porque todo eso se acaba, en algún momento se va, llega una generación que tal vez ya no te recuerda, entonces lo que usted tiene en ese momento es con lo que usted se puede puede defender.

“Vieras que la administración de empresas para los futbolistas es muy equiparada, se parece mucho al fútbol, usted tiene que trabajar en grupo, tener unión, velar que los demás hagan también las cosas, delegar funciones, es mucha la responsabilidad y que usted tiene que dar rendimiento siempre”, finalizó.

Don Osvaldo mejenguea todavía con los veteranos de la Liga, pero lo hace por pura fiebre, pero con la tranquilidad que su porvenir ya no depende de los caprichos de una pecosa.