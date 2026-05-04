José Saturnino Cardozo revela por qué salió tan incómodo del juego de Liberia ante Saprissa

José Saturnino Cardozo dejó el partido entre Liberia y Saprissa con un sinsabor muy grande, el cual fue más allá del resultado, debido a lo que vio en el accionar de los pamperos este domingo.

José Saturnino Cardozo. John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El entrenador aurinegro fue muy crítico sobre el funcionamiento de su equipo al dejar de hacer cosas que los llevaron a las semifinales del Clausura 2026.

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“Se habló mucho porque Liberia hizo un torneo muy interesante, en el que llevamos once partidos invictos y de eso siempre se hablará, que enfrentaríamos a un gran rival. Conocemos nuestras virtudes y limitaciones; este equipo sabe a qué juega y lo que debemos hacer, y que hay tres o cuatro equipos con mejores planteles que nosotros.

“Los respetamos, pero competimos adentro; cuando entramos, hay once contra once con un balón y mi equipo y jugadores son unos guerreros y plasmamos lo que trabajamos.

“Me parece que a Liberia hoy (ayer) le faltó tener volumen de juego, posesión de la pelota; regalamos muchas pelotas y a estos jugadores, cuando les regalas, ellos sí tienen esa jerarquía. Liberia quedó debiendo con el tema de la posesión, como si nos quemara la pelota”.

Liberia empató a uno con el Saprissa este domingo. (@nobadeportes/@nobadeportes)

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Para el paraguayo, tuvieron un partido flojo en general y se sentará con los jugadores a analizar lo que hicieron, pues no salió satisfecho.

“El primer tiempo estuvimos un poco mejor, pero de igual forma perdíamos la posesión; creo que ellos se adueñaron del balón y, como cuerpo técnico, eso nos molesta porque nosotros tenemos que asumir eso cuando veníamos jugando de local”, comentó.

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Sobre el juego de vuelta en Tibás, aseguró que no se harán menos y adelantó que irán a pelear como guerreros para sacar una clasificación que sienten como algo posible de conseguir.