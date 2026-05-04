Torneo Nacional

José Saturnino Cardozo revela por qué salió tan incómodo del juego de Liberia ante Saprissa

José Saturnino Cardozo habló de frente sobre lo que le dejó realmente el partido entre Liberia y Saprissa

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Por Sergio Alvarado

José Saturnino Cardozo dejó el partido entre Liberia y Saprissa con un sinsabor muy grande, el cual fue más allá del resultado, debido a lo que vio en el accionar de los pamperos este domingo.

26/04/2026/ juego entre Municipal Liberia vs Liga Deportiva Alajuelense por la jornada 18 del torneo clausura en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia / foto John Durán
José Saturnino Cardozo. John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El entrenador aurinegro fue muy crítico sobre el funcionamiento de su equipo al dejar de hacer cosas que los llevaron a las semifinales del Clausura 2026.

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“Se habló mucho porque Liberia hizo un torneo muy interesante, en el que llevamos once partidos invictos y de eso siempre se hablará, que enfrentaríamos a un gran rival. Conocemos nuestras virtudes y limitaciones; este equipo sabe a qué juega y lo que debemos hacer, y que hay tres o cuatro equipos con mejores planteles que nosotros.

“Los respetamos, pero competimos adentro; cuando entramos, hay once contra once con un balón y mi equipo y jugadores son unos guerreros y plasmamos lo que trabajamos.

“Me parece que a Liberia hoy (ayer) le faltó tener volumen de juego, posesión de la pelota; regalamos muchas pelotas y a estos jugadores, cuando les regalas, ellos sí tienen esa jerarquía. Liberia quedó debiendo con el tema de la posesión, como si nos quemara la pelota”.

Liberia empató a uno con el Saprissa este domingo.
Liberia empató a uno con el Saprissa este domingo. (@nobadeportes/@nobadeportes)

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Para el paraguayo, tuvieron un partido flojo en general y se sentará con los jugadores a analizar lo que hicieron, pues no salió satisfecho.

“El primer tiempo estuvimos un poco mejor, pero de igual forma perdíamos la posesión; creo que ellos se adueñaron del balón y, como cuerpo técnico, eso nos molesta porque nosotros tenemos que asumir eso cuando veníamos jugando de local”, comentó.

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Sobre el juego de vuelta en Tibás, aseguró que no se harán menos y adelantó que irán a pelear como guerreros para sacar una clasificación que sienten como algo posible de conseguir.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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