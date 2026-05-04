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“Haremos un infierno”: Hernán Medford enciende a la afición del Saprissa para duelo ante Liberia

El Pelícano hizo un llamado a la afición, para que llenen el estadio Ricardo Saprissa, en el juego de vuelta

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa vaticinó un “infierno” en el juego de vuelta de las semifinales del Clausura 2026, ante el Municipal Liberia.

El Pelícano hizo un llamado a la afición para que llenen el estadio Ricardo Saprissa en el juego de vuelta, que será el domingo 10 de mayo a las 4 p.m.

“El resultado demostró que esto es un equipo y cuando un equipo está solido, se nota en la cancha; todos los muchachos están pasando por un buen momento. Se jugó un muy buen partido; tácticamente, los muchachos entendieron lo que trabajamos entre semana.

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“Liberia intentó, pero tácticamente lo manejamos bastante bien, es un marcador justo; pero no hemos ganado nada, a partir de mañana (lunes) pasar la página y pensar que Liberia nos va a complicar la vida. Tenemos una deuda, una revancha, por eso quiero hacerle una invitación a la afición; queremos hacerle un infierno en el estadio.

“Aquí nos invitaron al infierno y salimos vivos, necesitamos que la afición llene el estadio, nos quitaron una cantidad de personas, pero no importa, con la cantidad de gente que llegue sé que vamos a hacer un infierno y vamos a sacar el partido allá”, comentó.

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Hernán Medford le hizo una invitación especial a la afición de Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Saber defender

Sobre el encuentro contra los aurinegros, Medford afirmó:

“No fue fácil, en todo momento respetamos a Liberia, que es un buen equipo, por eso llegó a estas instancias y hay que darle el mérito, pero tenemos que sacar esto en casa.

“Hubo una opción de Liberia, un remate y después de ahí Liberia no tuvo muchas oportunidades porque nos defendimos bien”, comentó.

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Tobias Arevalo abrio el marcador en el Edgadrdo Baltodano
Saprissa rescató un punto en el Edgardo Baltodano. Foto: prensa ML. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

Saprissa tuvo importantes bajas en este partido, pero para el Pelícano, todos sus futbolistas son buenos, más allá de las individualidades.

“Hoy empató Saprissa; cualquiera que juega al final es Saprissa. A todos los jugadores les doy importancia, no hablo de los que no están; todos los futbolistas se han preparado bien, están mostrando buen nivel, eso me tiene tranquilo.

“Hay que ser efectivos, no hacemos nada con llegar y no anotar, hay que estar muy bien parados, porque Liberia tiene un contragolpe muy bueno, debemos tener cuidado, manejar un balance; hoy mis delanteros supieron defender, porque hasta los delanteros deben saber defender”, comentó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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