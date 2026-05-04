Ricardo Blanco soltó una frase muy picante que no les va a caer bien a los manudos

El defensor Ricardo Blanco picó con una frase que lanzó, luego del juego de este domingo entre Liberia y Saprissa, por las semifinales del torneo de Clausura.

Al lateral le consultaron por las ausencias de Mariano Torres y Fidel Escobar, por la sanción que recibieron a causa de los incidentes que protagonizaron en el estadio Lito Pérez en la última fecha de la fase regular, y así respondió el jugador morado:

“Es complicado, creo que se habló más de lo que pasó con Mariano (Torres) y Fidel (Escobar), que la eliminación de un equipo grande (Alajuelense).

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“Sabemos lo que significa Saprissa mediáticamente para la prensa, para el país, pero nosotros nos concentramos, cerramos filas y son cosas que no podemos controlar. A nosotros nos toca dentro del terreno de juego.

Ricardo Blanco soltó una frase picante que no le caerá nada bien a los aficionados de Alajuelense. Foto: prensa Saprissa. (Jose David Murillo/Prensa Saprissa.)

“Tuvimos bajas, pero somos un equipo y los jugadores que sumamos minutos lo tomamos con humildad y hablar del castigo no nos corresponde, lo que nos corresponde es aprovechar la oportunidad que da el profe y responder dentro del terreno de juego”, afirmó.

Difícil

Sobre el juego contra los aurinegros, esto dijo el zaguero:

“Fue un partido difícil, se nos complicó el primer tiempo. En el segundo atacamos más los espacios y emparejamos el partido, pero la serie está abierta, enfrentamos a un gran rival.

“Estaremos en nuestra casa; ojalá tener el estadio lleno, que es un punto importante para nosotros porque somos fuertes ahí. No nos podemos desesperar, porque Liberia es un equipo bien trabajado; queremos la 41 y vamos paso a paso”, recalcó.

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