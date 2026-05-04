¿Hubo algún beneficiado arbitral en las semifinales? Henry Bejarano da su veredicto

Liberia y el Saprissa empataron a uno en la ida de semifinales, mientras Cartaginés cayó en casa contra el Herediano 0-1 con arbitrajes que no fueron tema, pese a que, según Henry Bejarano, hubo errores importantes.

“Los árbitros estuvieron bien para mí en algunas situaciones, como en una acción en la que Juan Gabriel Calderón no señala un penal claro en el que Faerron baja a un jugador de Heredia, pero en términos generales Juan Gabriel llevó bien el partido. Quedé satisfecho con Juan Gabriel; hubo una mano, pero no era sancionable”.

Henry Bejarano analizó la labor arbitral de las semis (Archivo)

Para el exsilbatero hubo otro fallo al cierre que perjudicó a los florenses tras una entrada de Faerron contra Marcel.

“La jugada de Faeron contra Marcel es tarjeta roja, juego brusco grave por la intensidad de cómo se tira. No me explico cómo Juan Gabriel y el VAR no actuaron como debió ser”, señaló.

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En cuanto al duelo en Guanacaste entre Coyotes y el Monstruo, para Henry no hubo acciones de polémica.

“En el Liberia ante Saprissa el trabajo fue bueno, hubo una mano, pero no era sancionable, por tanto, bien, llevó el control, ambos arbitrajes estuvieron bien, salieron bien librados”, apuntó el exsilbatero.