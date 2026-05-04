La razón por la que periodista de Tigo Sports explotó contra Herediano: “¿No es esto una vergüenza?”

La victoria del Herediano 0-1 en Cartago dejó una alegría en los aficionados florenses, pero también una dura crítica por parte de cierto sector por el planteamiento de José Giacone en el Fello.

Los rojiamarillos jugaron muy replegados atrás, pero igualmente ganaron el compromiso; no obstante, el planteamiento del entrenador de Heredia dejó al periodista de Tigo Sports, José Pablo Alfaro, con una notoria incomodidad por la calidad de equipo que tiene el Team.

José Pablo Alfaro le tiró durísimo al planteamiento del Herediano en Cartago

“¿No es esto en serio una vergüenza? Muchachos, ¿no es una vergüenza que tengamos que levantarnos a hablar de que un equipo con la planilla de Herediano, con el goleador del torneo, con uno de los mejores volantes 10, con un plantel vasto para armar propuestas, y si usted quiere, no tiene que ser ofensivo, pero puede hacer transiciones, elaborar?

“Estoy seguro de que esta es la visión de la gente y también la visión de muchos técnicos”, afirmó el periodista en Tigo Sports Radio.

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El gol de Aguilar al cierre del primer tiempo fue prácticamente el único ataque de los visitantes en el Fello Meza.