Torneo Nacional

Danny Carvajal volvió a hablar sobre la misteriosa apuesta que tiene con Jafet Soto para el final del torneo

Danny Carvajal tiró, una vez más, el anzuelo sobre una curiosa apuesta que tiene con Jafet Soto

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Por Sergio Alvarado

Danny Carvajal ha sido una de las grandes figuras del Herediano durante el Clausura 2026, ya que su desempeño es sobresaliente, al punto que es el meta con más vallas invictas del torneo, con diez.

Cartaginés vs. Herediano
Danny Carvajal revelará en qué consiste la apuesta con Jafet Soto hasta el final del torneo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La enigmática apuesta con Jafet Soto que intriga en Herediano

Uno de los detalles más curiosos que tiró el meta este sábado después de vencer al Cartaginés como visitante fue sobre una enigmática apuesta que tiene con Jafet Soto, presidente del Herediano, para el final del torneo, de la cual habló hace como tres semanas cuando visitaron el estadio Fello Meza.

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De regreso en el mismo estadio, le consultamos de qué se trataba el asunto, que aquella vez lo mencionó cuando se estaba yendo; sin embargo, afirmó que es un secreto entre ellos.

“Va bien, va bien la apuesta, pero no puedo contar en qué consiste, jamás. Al final del torneo nos vamos a dar cuenta; es algo entre amigos, un pacto de amigos, nos dimos la mano y esperaremos al final del torneo para ver quién gana.

“Si Dios quiere y todo sale bien, les contaré la apuesta; no es nada del otro mundo, es algo sencillo, pero creo que es parte de la amistad que tengo con él y con la directiva”, comentó.

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El misterio crece: ¿depende del título o del futuro de Carvajal?

El tema generó mucho interés en la prensa luego del partido ante el Cartaginés, le consultaron si depende del título o de su continuidad en el plantel.

“Tengo contrato con el club hasta diciembre, estoy contento acá, con los resultados grupales e individuales que hemos conseguido y ya veremos. Les repito que no les voy a contar, pero ahí se darán cuenta”, tiró.

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Herediano, a las puertas de definirlo todo

El Team tiene asegurado estar al menos en la gran final del torneo, si no gana el campeonato antes, por lo que la posibilidad de enterarnos pronto sobre las condiciones de la apuesta es cada vez más probable.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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