En Herediano responden con una verdad incómoda a los que cuestionan su juego contra el Cartaginés

En Herediano son claros que en fases finales el resultado está sobre cualquier cosa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Herediano triunfó este sábado 1-0 en la ida de las semifinales ante Cartaginés en el estadio Fello Meza, en un juego que recordó un detalle que muchos consideran como una gran verdad en el fútbol, las semifinales o finales no se juegan, se ganan.

El resultado por encima del estilo en Herediano

Aficionados de diversos equipos, jugadores del Cartaginés y hasta un sector de la prensa cuestionaron las formas florenses en la idea, pero en el Team tiene claro que si bien las formas importan, lo que manda sobre cualquier cosa es el resultado.

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Los rojiamarillos aplicaron un esquema defensivo en la Vieja Metrópoli, pero que al final les dio resultados, con lo que se dieron por satisfechos.

“Las formas sí importan, muchas veces, pero importa aún más el resultado, creo que no jugamos tan bien, pero sacamos un buen resultado y al final eso es lo que determina las cosas. Uno puede jugar muy lindo y todo, pero si no ganas, no sirve de mucho”, opinó Everardo Rubio, defensor florense.

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El “colmillo” como factor clave en semifinales

Ante la consulta de La Teja, el mexicano fue claro, que estos partidos además se debe demostrar el oficio y el colmillo, lo que llaman, saber jugarlos.

“Sí, yo creo que sí, es un partido que aplica eso. Un partido no tan favorable a nosotros, la forma importa y todo lo que quieras, pero el resultado es por lo que veníamos”, añadió.

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Para Haxzel Quirós, el colmillo y la experiencia en estas series es algo que pesa mucho.

“Estos partidos son diferentes, las finales son diferentes, los equipos vienen con otro chip y lo que pasó en el torneo regular ya pasó, ya fue historia, en estas etapas los equipos se preparan mejor.

“Cuando uno mentalmente está bien, el cuerpo está bien, yo creo que acá juega mucho la parte mental y la motivación que uno tiene de jugar estas finales, creo que es diferente al del torneo regular, son partidos que se juegan así, nos tocó sufrir, pero nos llevamos una ventaja, que no quiere decir nada, pero es importancia para la confianza del grupo”, dijo.