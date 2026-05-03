A Jafet Soto le consultaron por la salida de Óscar Ramírez de Alajuelense y llama la atención la postura que tomó

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana reconoció que la serie ante Cartaginés aún no está definida y aunque dieron un paso muy importante este sábado, todo se define en el estadio Carlos Alvarado, la próxima semana.

Soto llegó al estadio Fello Meza y luego del encuentro ante los brumosos, los medios le hicieron diversas consultas del acontecer florense y de otros temas, pero en este caso, Soto fue muy breve con sus respuestas.

Una de las consultas que le hicieron fue sobre la salida del Machillo de Alajuelense y esto respondió: “No tengo nada que decir de otro equipo”. Palabras que sorprenden de un Jafet que a veces sí suele hablar de otros equipos.

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Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana habló de la salida de Óscar Ramírez de Alajuelense y otros temas. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Serie cerrada

Sobre el segundo partido de la semifinal, que será el sábado 9 de mayo, en el estadio Carlos Alvarado, esto dijo el dirigente florense:

“Un ambiente bonito, sano, como lo es el Carlos Alvarado, para disfrutar el partido. Las series son cerradas y obviamente, estamos en casa, pero es dura, quedó demostrado en los 90 minutos.

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“Siento que los partidos contra Cartago han sido parejos y me siento tranquilo, creo que lo más importante es el equipo y hay un buen plan, el trabajo del cuerpo técnico es muy planificado, hay una historia del Herediano fuerte”, comentó.

¿Qué puede decir de las posibles llegadas de Fernando Lesme y Aarón Suárez al equipo?

“Pregúntele a Aquil (Alí) no voy a decir nada de jugadores que llegan o no llegan”, comentó.