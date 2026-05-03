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A Jafet Soto le consultaron por la salida de Óscar Ramírez de Alajuelense y llama la atención la postura que tomó

Un Jafet Soto tranquilo atendió a los medios luego del juego entre Cartaginés y Herediano, de este sábado por la noche

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Por Yenci Aguilar Arroyo y Sergio Alvarado

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana reconoció que la serie ante Cartaginés aún no está definida y aunque dieron un paso muy importante este sábado, todo se define en el estadio Carlos Alvarado, la próxima semana.

Soto llegó al estadio Fello Meza y luego del encuentro ante los brumosos, los medios le hicieron diversas consultas del acontecer florense y de otros temas, pero en este caso, Soto fue muy breve con sus respuestas.

Una de las consultas que le hicieron fue sobre la salida del Machillo de Alajuelense y esto respondió: “No tengo nada que decir de otro equipo”. Palabras que sorprenden de un Jafet que a veces sí suele hablar de otros equipos.

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Cartaginés vs. Herediano
Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana habló de la salida de Óscar Ramírez de Alajuelense y otros temas. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Serie cerrada

Sobre el segundo partido de la semifinal, que será el sábado 9 de mayo, en el estadio Carlos Alvarado, esto dijo el dirigente florense:

“Un ambiente bonito, sano, como lo es el Carlos Alvarado, para disfrutar el partido. Las series son cerradas y obviamente, estamos en casa, pero es dura, quedó demostrado en los 90 minutos.

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“Siento que los partidos contra Cartago han sido parejos y me siento tranquilo, creo que lo más importante es el equipo y hay un buen plan, el trabajo del cuerpo técnico es muy planificado, hay una historia del Herediano fuerte”, comentó.

¿Qué puede decir de las posibles llegadas de Fernando Lesme y Aarón Suárez al equipo?

“Pregúntele a Aquil (Alí) no voy a decir nada de jugadores que llegan o no llegan”, comentó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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