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Estadio Fello Meza vive un día muy especial y se dio un gran lujo para estrenar ante Herediano

El juego entre Cartaginés y Herediano será a las 8 p. m. en el estadio Fello Meza

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Por Sergio Alvarado

El estadio Fello Meza se dio un lujo este sábado tras un gran estreno que lo pone entre los mejores del fútbol nacional: su nueva pantalla gigante.

El Coliseo azul puso en funcionamiento una lujosa pantalla ubicada sobre la gradería sur; como una de las principales sorpresas para sus aficionados en el encuentro entre Cartaginés y Herediano, que será a las 8 p. m.

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Estadio Fello Meza.
El estadio Fello Meza se dio un lujo para recibir a Herediano en el inicio de la semifinal. Foto: Sergio Alvarado. (Foto: Sergio Alvarado. /Foto: Sergio Alvarado.)

La inmensa pantalla es similar a la que hay en otros escenarios como el Morera Soto, el Ricardo Saprissa y el Nacional.

En noches como la de este sábado, en la que se espera un estadio a reventar; es la cereza que completa el pastel.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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