Estadio Fello Meza vive un día muy especial y se dio un gran lujo para estrenar ante Herediano

El estadio Fello Meza se dio un lujo este sábado tras un gran estreno que lo pone entre los mejores del fútbol nacional: su nueva pantalla gigante.

El Coliseo azul puso en funcionamiento una lujosa pantalla ubicada sobre la gradería sur; como una de las principales sorpresas para sus aficionados en el encuentro entre Cartaginés y Herediano, que será a las 8 p. m.

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El estadio Fello Meza se dio un lujo para recibir a Herediano en el inicio de la semifinal. Foto: Sergio Alvarado. (Foto: Sergio Alvarado. /Foto: Sergio Alvarado.)

La inmensa pantalla es similar a la que hay en otros escenarios como el Morera Soto, el Ricardo Saprissa y el Nacional.

En noches como la de este sábado, en la que se espera un estadio a reventar; es la cereza que completa el pastel.