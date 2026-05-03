Deportes

Siempre hubo polémica: Henry Bejarano señala error que el VAR volvió a ignorar en estadio de Cartaginés

El partido finalizó con un 0-1 a favor de los florenses

EscucharEscuchar
Por Henry Bejarano Matarrita

El encuentro entre Cartaginés y Herediano sumó una nueva controversia en los últimos minutos del partido, cuando Fernán Faerron protagonizó una acción que generó una fuerte polémica.

La acción ocurrió en una disputa con Marcel Hernández, en la que Faerron realizó una barrida considerada como artera y por la que apenas recibió una cartulina amarilla.

LEA MÁS: A Cartaginés le anularon un gol contra Herediano: Henry Bejarano dice si el VAR actuó bien o mal

Cartaginés vs. Herediano
La acción de Fernán Faerron tuvo que ser sancionada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Jugador de Cartaginés enciende las alarmas por una molestia previo al juego contra Herediano

Análisis de la jugada

El analista arbitral Henry Bejarano fue claro: “Eso es roja para Fernán Faerron, eso tiene que revisarlo el VAR, eso es juego brusco grave”. A pesar de ello, solo fue amonestado con amarilla y el juego terminó 0-1.

El partido de vuelta se jugará el próximo sábado a partir de las 8 p.m.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Cartaginés vs HeredianoFernán FaerronRoja
Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.