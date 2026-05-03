Siempre hubo polémica: Henry Bejarano señala error que el VAR volvió a ignorar en estadio de Cartaginés

El encuentro entre Cartaginés y Herediano sumó una nueva controversia en los últimos minutos del partido, cuando Fernán Faerron protagonizó una acción que generó una fuerte polémica.

La acción ocurrió en una disputa con Marcel Hernández, en la que Faerron realizó una barrida considerada como artera y por la que apenas recibió una cartulina amarilla.

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La acción de Fernán Faerron tuvo que ser sancionada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Análisis de la jugada

El analista arbitral Henry Bejarano fue claro: “Eso es roja para Fernán Faerron, eso tiene que revisarlo el VAR, eso es juego brusco grave”. A pesar de ello, solo fue amonestado con amarilla y el juego terminó 0-1.

El partido de vuelta se jugará el próximo sábado a partir de las 8 p.m.