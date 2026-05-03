¿Era penal o no la acción de Keyner Brown sobre Christopher Núñez? Esto dice Henry Bejarano

En el partido entre Cartaginés y Herediano en la semifinal del Clausura 2026 hubo una polémica jugada que no se pitó como penal, pero, ¿lo era?

La acción mencionada ocurrió en el minuto 69 y generó reclamos inmediatos por parte del conjunto local.

LEA MÁS: Jugador de Cartaginés enciende las alarmas por una molestia previo al juego contra Herediano

El análisis de la jugada

En la jugada, Keyner Brown y Christopher Núñez disputaron el balón, lo que en primera instancia pareció una sujeción del defensor florense sobre el mediocampista. El árbitro no encontró que fuera penal y el encuentro continuó con normalidad.

El encuentro se mantiene 0-1 a favor de los florenses. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Estadio Fello Meza vive un día muy especial y se dio un gran lujo para estrenar ante Herediano

Criterio arbitral

El analista arbitral Henry Bejarano fue consultado sobre la jugada y señaló: “Para mí no es penal, no hay una sujeción clara que indique que es penal”.

De momento el partido se mantiene con un marcador de 0-1.