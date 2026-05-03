¿Era penal o no la acción de Keyner Brown sobre Christopher Núñez? Esto dice Henry Bejarano

En el partido entre Cartaginés y Herediano en la semifinal del Clausura 2026 hubo una polémica jugada que no se pitó como penal, pero, ¿lo era?
La acción mencionada ocurrió en el minuto 69 y generó reclamos inmediatos por parte del conjunto local.
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El análisis de la jugada
En la jugada, Keyner Brown y Christopher Núñez disputaron el balón, lo que en primera instancia pareció una sujeción del defensor florense sobre el mediocampista. El árbitro no encontró que fuera penal y el encuentro continuó con normalidad.
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Criterio arbitral
El analista arbitral Henry Bejarano fue consultado sobre la jugada y señaló: “Para mí no es penal, no hay una sujeción clara que indique que es penal”.
De momento el partido se mantiene con un marcador de 0-1.