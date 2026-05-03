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¿Era penal o no la acción de Keyner Brown sobre Christopher Núñez? Esto dice Henry Bejarano

Cartaginés reclamaba posible penal ante Herediano en la semifinal del Clausura 2026

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Por Henry Bejarano Matarrita

En el partido entre Cartaginés y Herediano en la semifinal del Clausura 2026 hubo una polémica jugada que no se pitó como penal, pero, ¿lo era?

La acción mencionada ocurrió en el minuto 69 y generó reclamos inmediatos por parte del conjunto local.

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El análisis de la jugada

En la jugada, Keyner Brown y Christopher Núñez disputaron el balón, lo que en primera instancia pareció una sujeción del defensor florense sobre el mediocampista. El árbitro no encontró que fuera penal y el encuentro continuó con normalidad.

Cartaginés vs. Herediano
El encuentro se mantiene 0-1 a favor de los florenses. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Criterio arbitral

El analista arbitral Henry Bejarano fue consultado sobre la jugada y señaló: “Para mí no es penal, no hay una sujeción clara que indique que es penal”.

De momento el partido se mantiene con un marcador de 0-1.

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Cartaginés vs HeredianoPenalHenry Bejarano
Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

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