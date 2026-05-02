Mauricio Montero da sus razones por las que “Machillo” Ramírez habría tirado la toalla en Alajuelense

Óscar Ramírez se va fatigado de Alajuelense según Mauricio Montero. (JOHN DURAN/John Durán)

Mauricio Montero es una leyenda viva de Alajuelense, de las pocas que muchos ubicarían a la altura de Óscar Ramírez, a quien además conoce muy bien; por lo tanto, es una figura totalmente facultada para analizar lo sucedido tras la salida del Machillo del club.

“Lo veía desgastado”: la visión directa del Chunche

En entrevista con La Teja, el Chunche habló con mucha sinceridad sobre el porqué su amigo dejó el cuadro rojinegro y no quiso renovar su contrato.

El excapitán manudo fue muy enfático al decir que veía al Machillo muy desgastado, que notaba que había perdido la ilusión y que, al ver que no podía cambiar cosas con las que no estaba de acuerdo, lo más honesto era irse.

“Es lamentable porque Óscar es una persona de códigos, con un sentimiento muy grande hacia la Liga, y no logró lo que él quería; no debiera de irse así como se fue. Es una persona que conoce la institución muy bien, que sabe las raíces de los problemas y trata de solucionarlos de la mejor manera”, comentó.

Conflictos internos y desgaste en el camerino

Tras ser campeón, el León tuvo muchos conflictos de diversos tipos: desde rendimiento, lesiones y sonoros casos de indisciplina que hicieron la situación insostenible y que acabaron con la paz y paciencia del DT.

“Yo lo que creo es que él no pudo cambiar cosas que quería cambiar, que posiblemente insistió, en momentos del torneo pasaron situaciones y él es alguien que le gusta atacar las cosas de una vez y tratar las formas de cambiarlas”, comentó.

“En cualquier etapa de la vida, si uno no logra cambiar las situaciones que están pasando uno se agüeva, se enoja y se cansa de estar diciendo cosas y que no se pueda lograr el cambio, yo siento que fue por ahí en donde dice, yo no puedo luchar contra corriente.

“Es un desgaste muy grande, al final en las conferencias se veía de que no estaba a gusto y que estaba agotado”, comentó.

Mauricio Montero y Óscar Ramírez trabajaron juntos en Liga Deportiva Alajuelense, hace varios años. (Prensa Alajuelense y Jorge Navarro/Fotocomposición en Canva)

Jugadores señalados: “no le respondieron a Óscar”

La afición rojinegra señaló a los jugadores como los responsables de esta salida, afirmando le quedaron mal y le fallaron a una leyenda del club y no estuvieron a la altura de las circunstancias, criterio que Montero comparte.

“Yo creo que sí y es de eso de lo que estamos hablando, La manera como son las personas y no le respondieron en lo que él quería. A Óscar no hay que achacarle nada.Es una persona trabajadora, estudiosa, dedicada, con las raíces de la Liga.

“Él refleja todo lo que es un liguista, y si él no podía cambiar la situación, que yo siento que trató de cambiarla, optó por irse, porque no se va a desgastar ni decir las cosas que no pudo cambiar por los códigos que tiene, pero mejor optó por irse”, indicó.

Agradecimiento al Machillo: “la Liga va a perder mucho”

El Chunche afirmó que la afición tiene que estar muy agradecida con Machillo, porque sin necesidad alguna y por puro cariño a la institución, se salió de su vida privada en la que estaba muy cómodo, para devolver a la Liga al camino del éxito.

“Yo lo que creo que todo el liguista lo que tiene que hacer es agradecerle. La institución va a perder mucho con la salida de Óscar, porque podrá venir otro y ser campeón, y hacer las cosas de otra manera, y luchar campeonatos, pero muchas de las bases son las que dejó Óscar, además que pocos tendrán ese sentimiento”, añadió.

La decisión de Óscar al parecer fue tajante, por lo que sabemos deja por completo el equipo, con lo que volvería a sus negocios en Hojancha, Guanacasteca.

El entrenador tiene una exitosa empresa de distribución de naranjas, con presencia en diversas cadenas de supermercados y tiendas, lo que le permite no depender del fútbol como principal ingreso.

Para Mauricio Montero, algunos jugadores de Alajuelense le fallaron a Óscar Ramírez (JOHN DURAN/John Durán)

Un regreso a los banquillos que luce poco probable

Luego de esta experiencia, Mauricio ve muy difícil ver de nuevo a su amigo en los banquillos del fútbol nacional.

“Va a ser difícil la verdad, volvió por darle a la afición una alegría, que tenía tiempo de andarla buscando, pero creo que va a costar, por es otra vez a meterse en problemas.

“El fútbol es muy bonito, da muchas alegrías, muchas cosas, pero también da situaciones muy difíciles, presión de que no salen las cosas, que uno quiere cambiar las cosas y no se puede y no por uno, sino por lo que tiene al frente, entonces yo creo que va a ser difícil”.

Salida en cadena: también se fueron miembros del cuerpo técnico

El Machillo no se fue solo. Con él se habría ido su hijo Andrés, quien trabajaba como analista de video. Además, el club anunció las salidas de Wardy Alfaro como asistente técnico y del preparador físico Juan Carlos Barrantes.