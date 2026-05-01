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Jeaustin Campos le envía un mensaje al liguismo tras la salida de Óscar Ramírez

El nombre de Jeaustin Campos sonó en las últimas horas, para sustituir a Óscar Ramírez en el banquillo de Alajuelense

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Alajuelense se quedó sin técnico, ante la salida de Óscar Ramírez y la pregunta que queda en el horizonte es quién ocupará el lugar del Macho.

La afición liguista comenzó a barajar nombres, como del de José Saturnino Cardozo, actual entrenador del Municipal Liberia, pero en las últimas horas otro nombre comenzó a sonar con fuerza, para el banquillo rojinegro.

Se trata de Jeaustin Campos, técnico del Real España de Honduras y extécnico del Saprissa.

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conferencia de prensa CONCACAF
Jeaustin Campos aclaró si Alajuelense lo ha buscado para dirigir al club rojinegro. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Concentrado

La periodista Merlyn Villarreal contactó a Campos y le consultó si aceptaría dirigir a los leones.

“Me queda un año más de contrato en Real España, estoy concentrado en eso. Pero sí, si se diera, tendrían que negociar con el club y pagar la cláusula”.

Merlyn Virreal está cubriendo en vivo el Mundial de Clubes 2025
La periodista Merlyn Villarreal conversó brevemente con Jeaustin Campos. Foto: Instagram Merlyn Villarreal. (Cortesía/Cortesía)

Villarreal agregó en sus redes sociales que Alajuelense no se ha acercado al exjugador.

Recordemos que cuando Saprissa estaba sin entrenador, antes de la llegada de Hernán Medford, Jeaustin sonó para regresar a las tiendas moradas y se habló de la famosa cláusula, que si bien no se dijeron montos específicos, se sabe que es alta, por lo que para hacerse de sus servicios, en la Liga tendrían que tocarse el bolsillo una vez más.

Este medio intentó conversar con Jeaustin, para consultarle si se ve vestido de rojinegro, pero al cierre de esta nota no había respondido nuestras llamadas ni mensajes.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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