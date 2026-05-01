¿Qué pasará con Óscar Ramírez tras dejar el banquillo de Alajuelense?

Óscar Ramírez estuvo un año a cargo de Alajuelense en su regreso a los banquillos. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Óscar Ramírez dejó de ser el técnico de Alajuelense desde este viernes, luego de que prefirió no renovar su contrato, el cual finalizó con la eliminación de los erizos del certamen.

Una duda que surge es si el Machillo se desligó por completo de la institución o sí se mantendrá en puestos de ligas menores, como lo hizo hace dos años al volver al club.

La decisión de Óscar al parecer fue tajante, por lo que sabemos deja por completo el equipo, con lo que volvería a sus negocios en Hojancha, Guanacasteca.

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Su vida fuera del fútbol: negocios sólidos en Guanacaste

El entrenador tiene una exitosa empresa de distribución de naranjas, con presencia en diversas cadenas de supermercados y tiendas, lo que le permite no depender del fútbol como principal ingreso.

Óscar Ramírez tiene una vida muy tranquila en Hojancha Guanacaste, en la foto junto a Junior Ajún. Cortesía: Junior Ajún

El regreso por amor al club y un momento complicado

Al regresar al León en abril del 2025, en lugar de Alexandre Guimaraes, Machillo había contado que lo hizo por un llamado a ayudar al equipo en momentos difíciles.

Su cariño por el club y la insistencia del presidente Joseph Joseph fueron claves para aceptar el reto.

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¿El final de su carrera como entrenador?

Lo que está por verse ahora es si a sus 61 años y tras un año muy desgastante, este episodio representa el cierre definitivo de su carrera como entrenador.

El propio Ramírez había sido claro en este tiempo: ya no está para pelear ni estresarse, una frase que hoy toma aún más peso.

De esta manera el regreso de Óscar al fútbol pudo haber sido muy corto, tras un retiro que se extendió del 2018 al 2025, dejando abierta la posibilidad de un adiós definitivo a los banquillos.